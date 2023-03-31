Евгений Артюхин: «В плей-офф КХЛ вообще нет борьбы. Ощущение, что боятся проводить силовые приемы. Видимо, меня нет – и все расслабились»

упрекнул хоккеистов в отсутствии силовых приемов.

«В этом году вообще нет борьбы в плей-офф. Такое ощущение, что боятся проводить силовые приемы. Да, есть те, кто не умеет или не хочет, но даже хоккеисты, которые славились этим, избегают.

Остались единицы, кто хитует. Видимо, меня просто нет, и все расслабились (смеется). Может, длинный календарь сказался и берегут силы, но из-за этого хоккей теряет зрелищность.

Когда проходят силовые приемы, то и команда на подъеме, эти действия придают уверенности. Кстати, поэтому я и связываю, что в плей-офф серии доходят до 7 матчей.

Хочу отметить судей – они стали давать бороться. В регулярном чемпионате, конечно, чаще свистят, но здесь в играх на вылет дали больше силовых проводить.

Пока голову не оторвешь, можно играть. Судьи прогрессируют, например, меня раньше часто удаляли за поздний силовой, хотя в НХЛ за такое штраф не выписывают.

Это они тоже пересмотрели, молодцы. Надеюсь, финалы конференций по накалу и борьбе будут запредельными», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ, который известен силовым стилем игры.