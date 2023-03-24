В Кубке Гагарина КХЛ пришла пора решающих поединков. В финале Восточной конференции будут встречаться казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». В последние годы команды довольно часто пересекаются на различных стадиях Кубка, и всегда их матчи носят принципиальный характер и становятся украшением розыгрыша. Многие болельщики ждут римейка финала конференции двухлетней давности, который по признанию многих специалистов стал одним из лучших за всю историю Континентальной Хоккейной Лиги.

Казанский клуб трижды становился обладателем Кубка Гагарина, и все три раза к победе команду приводил опытнейший тренер Зинэтула Билялетдинов. На этот раз он вновь на тренерской скамейке, и болельщики связывают с этим большие надежды. В первом раунде плей-офф казанцы встречались с соседями из Нижнекамска и не испытали особых проблем, победив в шести матчах. В полуфинале конференции «Ак Барс» играл с мини-сенсацией Кубка «Адмиралом» из Владивостока. Еще на одну сенсацию дальневосточников не хватило. «Ак Барс» вновь взял верх в шести матчах и выглядит командой, способной дойти до финала плей-офф.

Омичи в регулярке испытали схожие проблемы с «Ак Барсом», обе команды попадали в яму, в Казани и в Омске руководству клубов пришлось менять тренеров. Но к плей-офф соперники подошли во всеоружии. Сибиряки были ниже казанцев в регулярке, и первый матч начнут в гостях. Но это не дает практически никакого преимущества. Вспомним тот самый финал конференции 2021 года, где команды выигрывали только в гостях. «Авангард» в плей-офф провел девять матчей. В первом раунде омичи переиграли новосибирскую «Сибирь» в пяти матчах, а затем не оставили никаких шансов магнитогорскому «Металлургу» — победа в четырех матчах. «Авангард» выигрывал Кубок Гагарина единственный раз в том самом 2021 году, и теперь снова готов завоевать трофей.

Где и когда можно увидеть финал Восточной конференции Кубка Гагарина 2023

Проблем с просмотром матчей плей-офф Кубка Гагарина нет никаких. Телевизионные каналы холдинга «Матч ТВ» будут осуществлять трансляцию всех поединков в прямом эфире. Чем выше стадия плей-офф Кубка, тем больше ажиотаж среди болельщиков. Помимо прямых трансляций поединков между «Ак Барсом» и «Авангардом» телезрителей ждут многочисленные интервью экспертов, игроков, ветеранов российского хоккея. Серия казанцев и омичей начнется 1 апреля в столице Татарстана, по московскому времени первый поединок начнется в 17:00 часов.

Расписание и результаты финала Восточной конференции Кубка Гагарина 2023

Представляем вашему вниманию расписание матчей финальной серии на Востоке. Время начала трансляций указано московское. По мере появления новых данных мы будем обновлять информацию. Кроме того, мы будем информировать вас о результатах каждого матча. В скобках указаны телеканалы, на которых можно увидеть матчи в прямом эфире.

* — в случае необходимости, время начала матчей будет указано дополнительно