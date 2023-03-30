Фетисов о критериях МОК: «Разделять общество никому не позволительно. Оно, наоборот, должно консолидироваться»

Теги Вячеслав Фетисов МОК Олимпийская сборная России Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о рекомендациях МОК по допуску россиян на турниры.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«С 2016 года я поддерживал участие наших спортсменов на Олимпиадах под нейтральным флагом, без флага и гимна. Я понимаю, чего им это стоит – подготовка требует колоссального труда.

Ребята ездили на Олимпиады, возвращались оттуда нашими героями и нашими чемпионами.

Сейчас же ситуация совсем другая. И разделять общество никому не позволительно, оно, наоборот, должно консолидироваться.

Если будет принято решение, что пусть спортсмены едут в любом статусе – это одно, но если это никак не соответствует нынешней ситуации, то тогда придется терпеть дальше.

И ведь все это не гарантирует участия наших спортсменов в Олимпийских играх», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

Решение МОК – издевательство. Кажется, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты

4 комментария

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Дмитрий Шелема
так консолидироваться на почве чего, Вячеслав? Общество вполне себе консолидировалось относительно россиян исходя из того что идет война и все знают кто на кого полез. Тут полная консолидация - не допускать всех спортиков кто поддерживает и состоит в силовых структурах. Предельно четкая и ясная позиция. Далее уже пусть каждый сам решает, с кем ему дальше консолидироваться, исходя из новых реалий
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mack
Консолидируй и властвуй)
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ARAMIS777
Консолидаторы,ваше время настало!
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великолепный гоша
йа, майн фюрер
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