Фетисов о критериях МОК: «Разделять общество никому не позволительно. Оно, наоборот, должно консолидироваться»

высказался о рекомендациях МОК по допуску россиян на турниры.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«С 2016 года я поддерживал участие наших спортсменов на Олимпиадах под нейтральным флагом, без флага и гимна. Я понимаю, чего им это стоит – подготовка требует колоссального труда.

Ребята ездили на Олимпиады, возвращались оттуда нашими героями и нашими чемпионами.

Сейчас же ситуация совсем другая. И разделять общество никому не позволительно, оно, наоборот, должно консолидироваться.

Если будет принято решение, что пусть спортсмены едут в любом статусе – это одно, но если это никак не соответствует нынешней ситуации, то тогда придется терпеть дальше.

И ведь все это не гарантирует участия наших спортсменов в Олимпийских играх», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

Решение МОК – издевательство. Кажется, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты