Никитин о том, что ЦСКА будет атаковать весь 7-й матч: «Волков бояться – в лес не ходить. Мотивация должна быть на уровне»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин Сергей Андронов КХЛ Кубок Гагарина Максим Мамин Хоккей

Игорь Никитин прокомментировал победу над ЦСКА со счетом 2:1.

«Локомотив» сравнял счет в серии (3-3) второго раунда Кубка Гагарина.

– Готовимся к следующей игре.

– Во втором периоде пошли на изменения в тройках, играли в три звена. Не боялись, что не хватит сил на дальнейшие отрезки? 

– ЦСКА доминировал в начале второго периода. Нам надо было не думать о том, что будет дальше, нам нужно было «выжить». Считаю, что три оставшихся звена стабилизировали игру. Риск был оправдан.  

Максим Мамин забил очередной гол в этой серии. Просили ребят строже с ним сыграть?

– У соперника много хоккеистов, с кем надо строже играть.

Против нас опытный оппонент. Мы не выделяем кого-то индивидуально, готовимся к своей игре, подстраиваясь под нюансы соперника.

Естественно, против ведущих форвардов наши защитники и те, кто работает на возврате, должны быть более концентрированы, но это игра, не всегда получается. 

– По какой причине звено Андронова было заявлено первым?

– У них сегодня была задача, с которой, считаю, они справились – не просто сдержали лидеров соперника, но и забили свой гол. В плей-офф нет первого и четвёртого звена, выигрывает только команда. 

– В третьем периоде «Локомотив» много и хорошо оборонялся. Не боитесь, что в седьмой игре ЦСКА будет атаковать в таком режиме весь матч?

– Как говорится, волков бояться – в лес не ходить.

Для чего было выигрывать сегодня, чтобы перестраховываться в седьмом матче? Естественно, это потребует максимальных затрат, но в седьмом матче мотивация должна быть на уровне. 

– В первом периоде звено Андронов сыграло против всех сочетаний ЦСКА. Как можете это прокомментировать?

– Звено Андронова – опытные ребята, кто может стабилизировать игру. Это и происходило. Для этого нужны опытные парни в команде, – сказал главный тренер «Локомотива».

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