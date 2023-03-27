Валерий Каменский: «Ротенберг может завоевать первый титул в карьере. У СКА хорошая команда. Почему нет?»

Теги ЦСКА Локомотив СКА Валерий Каменский КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Валерий Каменский поделился мыслями о претендентах на победу в Кубке Гагарина.

«Локомотив» перевел серию против ЦСКА в седьмой матч после победы в шестой встрече со счетом 2:1.

«Ожидал, что ЦСКА придется трудно в плей-офф. Против чемпиона все играют с двойной отдачей, хотят победить.

Этот сезон тяжелый для всех клубов. В плей-офф идет борьба, никто не смотрит на авторитет оппонента. Плюс все хорошо готовы.

«Локомотив» – хорошая команда, отлично играет. У команд одинаковые шансы на выход в финал Запада, но со СКА сыграет тот, кто в последнем матче сделает меньше ошибок.

В борьбе за победу в Кубке Гагарина у всех одинаковые шансы. Все дают бой друг другу, «Адмирал» давал «Ак Барсу». Остались самые сильные клубы. Они все будут претендовать на трофей.

Роман Ротенберг тоже может завоевать первый титул в своей карьере. У СКА хорошая, молодая команда. Почему нет?» – сказал олимпийский чемпион.

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5 комментариев

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Ми Ша
Может,потому что судьи хорошие
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Ачиваков Марат
А кто это? Фамилия, как - то баблом попахивает.
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Serge Vendino
Очень надеюсь, что мы не докатимся до этого
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Виталий Джураев
Просто
Нет и все!
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Кеша
Ротенберг тогда такую корону наденет , что Тарасову с Чернышовым не снилась . Титул он возьмет , но мы то знаем кто в действительности тренирует команду и готовит к матчам . С такой бандой за спиной любой писатель со спортса может быть главным .
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