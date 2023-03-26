Защитник «Оттавы» Чикран пропустит несколько недель из-за травмы. Он набрал 5 очков в 12 матчах после перехода из «Аризоны»

Защитник «Оттавы» пропустит несколько недель из-за травмы.

Хоккеист получил повреждение нижней части тела по ходу матча регулярного чемпионата против «Тампы» (7:2).

Канадец записал на свой счет 5 (2+3) очков при показателе полезности «минус 1» в 12 играх за «Сенаторс» при среднем игровом времени 20:59.

В начале марта Чикран стал хоккеистом канадского клуба в результате обмена из «Аризоны».

« » занимает шестое место в таблице Атлантического дивизиона, набрав 75 очков в 73 матчах.