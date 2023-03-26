Защитник «Оттавы» Чикран пропустит несколько недель из-за травмы. Он набрал 5 очков в 12 матчах после перехода из «Аризоны»
Защитник «Оттавы» Джейкоб Чикран пропустит несколько недель из-за травмы.
Хоккеист получил повреждение нижней части тела по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (7:2).
Канадец записал на свой счет 5 (2+3) очков при показателе полезности «минус 1» в 12 играх за «Сенаторс» при среднем игровом времени 20:59.
В начале марта Чикран стал хоккеистом канадского клуба в результате обмена из «Аризоны».
«Оттава» занимает шестое место в таблице Атлантического дивизиона, набрав 75 очков в 73 матчах.
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