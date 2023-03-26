Макдэвид о вероятности 70 голов в сезоне: «Нужно сделать сильный рывок, но к этому я стремлюсь? Нет. «Эдмонтону» нужен шанс на Кубок Стэнли»

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид оценил возможность забросить 70 шайб в сезоне НХЛ.

На данный момент капитан «Эдмонтона» забил 60 голов в 73 матчах регулярного чемпионата.

«Конечно, нет ничего невозможного. Безусловно, нужно будет сделать сильный рывок. Поэтому все возможно.

Но опять же это то, чего я хочу добиться? Вероятно, нет. Потому что речь идет о том, как наша команда играет перед плей-офф. Это самое важное. Над этим мы работаем весь сезон.

Я не наивен. Понимаю, что 60 голов – это большое число. Не так много игроков достигают такого показателя.

Но это не то, что мне нужно. Очевидно, нам нужен шанс на победу [в Кубке Стэнли]. Мы стремимся к чему-то гораздо большему, чем достижения одного человека или одна [индивидуальная] награда», – сказал нападающий «Ойлерс».

Канадец набрал 139 (60+79) очков в текущем чемпионате.

2 комментария

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waleri
Мегастар, настоящий КЭП!!!!
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Ротор-Волгоград
Возможно, он сможет в следующих сезонах замахнуться на 180 очков за сезон.
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