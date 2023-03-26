Никита Щитов: «Авангард» должен выглядеть посвежее и находится в более выгодной ситуации, чем «Ак Барс». Будет равная игра»

Теги Ак Барс Авангард Никита Щитов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Никита Щитов поделился мнением об «Ак Барсе» и «Авангарде» перед полуфиналом КХЛ.

Команды встретятся в финале Восточной конференции.

«Я считаю, что «Авангард» находится в более выгодной ситуации. Омичи провели мало матчей в двух первых раундах, одержав в своих сериях уверенные победы.

Казань же полетала несколько раз во Владивосток. Я думаю, это может сказаться на физическом состоянии команды, хотя у нее будет время отдохнуть. Мне кажется, что в этой серии будет равная игра.

Сложно сказать, кто одержит победу в серии. Думаю, что для этого нужно посмотреть пару первых матчей, и тогда будет понятно, как именно играют команды.

В регулярке «Ак Барс» обыгрывал «ястребов», поэтому мне сложно сказать, у какой из команд шансы выглядят предпочтительнее.

С другой стороны, «Авангард» должен выглядеть посвежее», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

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3 комментария

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Алексей Тарлыков
У Ак Барса много времени на отдых, к сожалению
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Рубикон
Сказал чтобы сказать
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Игорь Климов
Авангард победы в серии!
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