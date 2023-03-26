Алексей Шевченко: «Марк Френч – кандидат на пост главного тренера «Металлурга». Но еще ничего не решено»

Теги Металлург Мг КХЛ Марк Френч Алексей Шевченко Хоккей

Марк Френч является одним из кандидатов на пост главного тренера «Металлурга».

Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

Канадский специалист входил в тренерский штаб Ильи Воробьева в сезоне-2021/22, когда магнитогорцы дошли до финала Кубка Гагарина.

«Когда мы говорим о том, кто должен возглавить «Металлург», мы должны понять, чего хотят руководители. Мы этого не знаем.

Точнее, мы знаем по кандидатам, которые есть, что клуб хочет сохранить свой стиль, но тот ли это стиль, который нужен – это большой вопрос.

Я бы не убирал Воробьева, но я бы позвал ему помощников хорошего уровня.

Кстати, среди кандидатов [на пост главного тренера] Марк Френч, настолько я знаю. Но еще ничего не решено. Еще даже нет новости, что «Металлург» расторг контракт с Ильей Воробьевым», – сказал Шевченко.

7 комментариев

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Олег
Ответ Sever12
Разве? Какой заваруха, этот канадец которого дацук, притащил, мена иностранец, вам иго надо, у вас либо иностранцы либо воробьев, берите его.🤣
Ты гонишь.
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Sever12
Ответ Олег
Заваруха его прозвали. Он нам не нужен....
Разве? Какой заваруха, этот канадец которого дацук, притащил, мена иностранец, вам иго надо, у вас либо иностранцы либо воробьев, берите его.🤣
0
0
0
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Олег
Ответ Кеша
Берите Френча , а Разина в Динамо .
Забыл ,где он сейчас работает?
0
0
0
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Олег
Ответ Sever12
Мордатого берите, который в автомобилисте был, как его забыл, ваш вариант.
Заваруха его прозвали. Он нам не нужен....
0
0
0
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waleri
Разин лучший вариант!
+1
0
+1
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Sever12
Мордатого берите, который в автомобилисте был, как его забыл, ваш вариант.
0
-3
-3
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Кеша
Берите Френча , а Разина в Динамо .
+1
-2
-1
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