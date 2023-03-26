Алексей Шевченко: «Марк Френч – кандидат на пост главного тренера «Металлурга». Но еще ничего не решено»

Марк Френч является одним из кандидатов на пост главного тренера « ».

Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

Канадский специалист входил в тренерский штаб Ильи Воробьева в сезоне-2021/22, когда магнитогорцы дошли до финала Кубка Гагарина.

«Когда мы говорим о том, кто должен возглавить «Металлург», мы должны понять, чего хотят руководители. Мы этого не знаем.

Точнее, мы знаем по кандидатам, которые есть, что клуб хочет сохранить свой стиль, но тот ли это стиль, который нужен – это большой вопрос.

Я бы не убирал Воробьева, но я бы позвал ему помощников хорошего уровня.

Кстати, среди кандидатов [на пост главного тренера] Марк Френч, настолько я знаю. Но еще ничего не решено. Еще даже нет новости, что «Металлург» расторг контракт с Ильей Воробьевым», – сказал Шевченко.