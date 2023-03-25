Шевченко о тренере «Металлурга»: «Квартальнов – уже точно нет. Видимо, владельца клуба убедили, что он поменяет стилистику»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев Дмитрий Квартальнов Сергей Гомоляко КХЛ Алексей Шевченко Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Шевченко сообщил, что Дмитрий Квартальнов не возглавит «Металлург».

«Чего хочет «Металлург»? Вот сегодня выяснилось, что Квартальнов – уже точно нет.

Я знаю, что Квартальнова очень хотел [видеть] владелец клуба, но его, видимо, убедили, что Квартальнов поменяет стилистику «Металлурга», поменяет хоккей «Металлурга», – сказал журналист «Спорт-Экспресса».

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1 комментарий

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Кеша
Кудашов отличный тренер ! Мне кажется по стилю подойдет Металлургу .
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