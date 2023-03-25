Шевченко о тренере «Металлурга»: «Квартальнов – уже точно нет. Видимо, владельца клуба убедили, что он поменяет стилистику»

сообщил, что не возглавит «Металлург».

«Чего хочет «Металлург»? Вот сегодня выяснилось, что Квартальнов – уже точно нет.

Я знаю, что Квартальнова очень хотел [видеть] владелец клуба, но его, видимо, убедили, что Квартальнов поменяет стилистику «Металлурга», поменяет хоккей « », – сказал журналист «Спорт-Экспресса».

«Металлург» расторгнет контракт с Воробьевым без выплаты компенсации. Зарплата тренера – 90 млн рублей в год