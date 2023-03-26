Дмитрий Федоров: «Начальный этап КХЛ – самоутверждение: деньги, звезды, пиар. Потом – стагнация. Сейчас лига задышала, переживаем прекрасный этап»
Дмитрий Федоров поделился мыслями об этапах развития КХЛ.
Лига была создана в 2008 году.
«Первый этап в истории лиги был этапом самоутверждения. Представим молодого человека, который приходит в шумную большую компанию, где много девушек. Он постарается хорошо одеться, приехать на дорогой машине.
Начальный этап существования КХЛ был как раз таким этапом самоутверждения. Были большие деньги, привлечение звезд из-за океана, достаточно шумный пиар.
Потом был период стагнации, когда не было развития, а результат делался только за счет звезд.
И вот сейчас у нас замечательный период, период развития. Развиваются все, кто имеет отношение к хоккею. Развиваются тренеры.
Почему сейчас много сенсаций? Потому что тренеры стали интереснее работать. И не только главные, но и их помощники.
Медийный службы, журналисты стали лучше работать. Комментаторы – даже не обсуждается. Например, раньше нам трудно было найти комментатора на матч МХЛ. Никто не хотел работать, потому что хуже знали эту лигу.
Сейчас на нашем канале все хорошо знают и МХЛ, и ЖХЛ. И это тоже период развития. Мы переживаем прекрасный этап, КХЛ задышала», – высказал мнение руководитель каналов «КХЛ ТВ» и комментатор.
Понятно же почему уехали сильные леги из КХЛ, а не от того, что СКА и ЦСКА отсоединили от трубы. Ничего не изменилось, просто известная ситуация вынуждает клубы набирать игроков согласно своим возможностям и реалиям.
А как эти успехи измерить, где статистика??? Почему одна сплошная болтовня
Ты если говоришь об успехах, скажи о том, как ты этот успех измеряешь
Я вот вижу такую статистику
Количество команд лиги уменьшилось
Средний уровень хоккеистов упал
Отток из лиги увеличился
Конкуренция стала меньше
Появились команды доноры
Звезд попросту кроме ветеранов боевых типо Радулова не осталось)