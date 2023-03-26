Дмитрий Федоров: «Начальный этап КХЛ – самоутверждение: деньги, звезды, пиар. Потом – стагнация. Сейчас лига задышала, переживаем прекрасный этап»

Дмитрий Федоров поделился мыслями об этапах развития КХЛ.

Лига была создана в 2008 году.

«Первый этап в истории лиги был этапом самоутверждения. Представим молодого человека, который приходит в шумную большую компанию, где много девушек. Он постарается хорошо одеться, приехать на дорогой машине.

Начальный этап существования КХЛ был как раз таким этапом самоутверждения. Были большие деньги, привлечение звезд из-за океана, достаточно шумный пиар.

Потом был период стагнации, когда не было развития, а результат делался только за счет звезд.

И вот сейчас у нас замечательный период, период развития. Развиваются все, кто имеет отношение к хоккею. Развиваются тренеры.

Почему сейчас много сенсаций? Потому что тренеры стали интереснее работать. И не только главные, но и их помощники.

Медийный службы, журналисты стали лучше работать. Комментаторы – даже не обсуждается. Например, раньше нам трудно было найти комментатора на матч МХЛ. Никто не хотел работать, потому что хуже знали эту лигу.

Сейчас на нашем канале все хорошо знают и МХЛ, и ЖХЛ. И это тоже период развития. Мы переживаем прекрасный этап, КХЛ задышала», – высказал мнение руководитель каналов «КХЛ ТВ» и комментатор.