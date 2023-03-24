Карлсон вернулся в состав «Вашингтона» и набрал 1+1 в игре с «Чикаго». Защитник пропустил 3 месяца после попадания шайбы в голову

Теги травмы Вашингтон НХЛ Джон Карлсон Хоккей

Джон Карлсон вернулся в состав «Вашингтона» и набрал 1+1 в игре с «Чикаго».

33-летний защитник пропустил 3 месяца после попадания шайбы в голову в матче с «Виннипегом» (23 декабря прошлого года). 

У него были выявлены трещина в черепе и повреждение височной артерии. 

Карлсон был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (6:1). В его активе 23 (9+14) очка в 31 игре сезона. 

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1 комментарий

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smiakishev
Профукал свое норрис-окно пропеллер да и не повезло, в 20 должен был брать
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