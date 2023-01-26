Гуска сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 34 броска в игре со «Спартаком». Вратарь «Торпедо» отбил 77 из 78 бросков в двух последних матчах

сыграл на ноль в матче против « ».

Словацкий голкипер « » не пропустил ни одной шайбы в игре Фонбет чемпионата , в которой нижегородцы одержали победу со счетом 4:0.

Гуска отразил все 34 броска и сделал второй шатаут в нынешнем сезоне.

В первом периоде игры с красно-белыми он парировал 11 бросков, во втором – 10, в третьем – 13.

Добавим, что 25-летний вратарь нижегородцев отбил 77 из 78 бросков в двух последних матчах. В прошлой игре с ЦСКА (3:1) Гуска справился с 43 из 44 бросков.