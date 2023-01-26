Гуска сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 34 броска в игре со «Спартаком». Вратарь «Торпедо» отбил 77 из 78 бросков в двух последних матчах
Адам Гуска сыграл на ноль в матче против «Спартака».
Словацкий голкипер «Торпедо» не пропустил ни одной шайбы в игре Фонбет чемпионата КХЛ, в которой нижегородцы одержали победу со счетом 4:0.
Гуска отразил все 34 броска и сделал второй шатаут в нынешнем сезоне.
В первом периоде игры с красно-белыми он парировал 11 бросков, во втором – 10, в третьем – 13.
Добавим, что 25-летний вратарь нижегородцев отбил 77 из 78 бросков в двух последних матчах. В прошлой игре с ЦСКА (3:1) Гуска справился с 43 из 44 бросков.
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