Гуска сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 34 броска в игре со «Спартаком». Вратарь «Торпедо» отбил 77 из 78 бросков в двух последних матчах

Теги Спартак Торпедо КХЛ Адам Гуска Хоккей

Адам Гуска сыграл на ноль в матче против «Спартака».

Словацкий голкипер «Торпедо» не пропустил ни одной шайбы в игре Фонбет чемпионата КХЛ, в которой нижегородцы одержали победу со счетом 4:0.

Гуска отразил все 34 броска и сделал второй шатаут в нынешнем сезоне.

В первом периоде игры с красно-белыми он парировал 11 бросков, во втором – 10, в третьем – 13.

Добавим, что 25-летний вратарь нижегородцев отбил 77 из 78 бросков в двух последних матчах. В прошлой игре с ЦСКА (3:1) Гуска справился с 43 из 44 бросков.

4 комментария

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SunYuras
7 побед в 7 матчах в январе с очень хорошим процентом.
тянет на лушего игрока месяца во всей лиге
+1
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Матроскин52
Адам набрал хорошую форму! Работяга!
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Ilia Tikhonov
Сейчас конечно поувереннее Кульбакова выглядит
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ser7777
Адам Молодчик!
+2
0
+2
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