Ларионов выступил с речью после вылета из плей-офф: «Низкий поклон ребятам, которые боролись, чтобы давать удовольствие. Будем еще сильней, мы вернемся»
Игорь Ларионов обратился к болельщикам «Торпедо» и поблагодарил команду после поражения в плей-офф КХЛ.
Нижегородский клуб уступил СКА во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4.
После четвертого матча серии, в котором нижегородцы проиграли 3:5, Ларионов выступил перед домашними трибунами.
«От лица команды, персонала, всех, ребят, кто делал здесь историю, скажу одну вещь: без вас [болельщиков] мы бы здесь не были, без вашей поддержки, без вашей любви к этим ребятам.
Низкий поклон вам и низкий поклон этой команде, этим ребятам, которые боролись в каждом матче, чтобы давать вам удовольствие.
Но самое главное то, что мы будем еще сильней. Мы вернемся, будем еще сильней», – сказал главный тренер «Торпедо».
Весь вопрос, останется ли долгосрочно Ларионов.Самое лучшее развитие событий если он встретит с Торпедо новоселье на новой арене.К тому времени клуб с таким красивым стилем может развиться очень круто и потенциально найти хороших спонсоров.А сейчас команде и болельщикам спасибо за сезон
Мне как болельщику СКА было приятно смотреть на соперника, который ИГРАЕТ, а не ставит автобус. Спасибо болельщикам Торпедо, которые тут - спасибо за адекватность, за то, что болеете за свою команду, а не хейтите другую
Удачи огромной вам, не расстраивайтесь, у вас очень крутая молодая команда!