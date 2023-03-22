Ларионов выступил с речью после вылета из плей-офф: «Низкий поклон ребятам, которые боролись, чтобы давать удовольствие. Будем еще сильней, мы вернемся»

Теги Торпедо видео Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Игорь Ларионов обратился к болельщикам «Торпедо» и поблагодарил команду после поражения в плей-офф КХЛ.

Нижегородский клуб уступил СКА во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4.

После четвертого матча серии, в котором нижегородцы проиграли 3:5, Ларионов выступил перед домашними трибунами.

«От лица команды, персонала, всех, ребят, кто делал здесь историю, скажу одну вещь: без вас [болельщиков] мы бы здесь не были, без вашей поддержки, без вашей любви к этим ребятам.

Низкий поклон вам и низкий поклон этой команде, этим ребятам, которые боролись в каждом матче, чтобы давать вам удовольствие.

Но самое главное то, что мы будем еще сильней. Мы вернемся, будем еще сильней», – сказал главный тренер «Торпедо».

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8 комментариев

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Rio de Janeiro
Лично я вижу перспективу этого проекта Торпедо и уверен что будь Нижний на Востоке он бы уже в 1 свой год этого состава и ТШ был фаворитом в битве за финал конференции
Весь вопрос, останется ли долгосрочно Ларионов.Самое лучшее развитие событий если он встретит с Торпедо новоселье на новой арене.К тому времени клуб с таким красивым стилем может развиться очень круто и потенциально найти хороших спонсоров.А сейчас команде и болельщикам спасибо за сезон
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KKA
Ответ b08r
Спасибо Профессор! За один сезон сделал для хоккея больше, чем Йозе за всю карьеру менеджера/тренера
Радуйся за свою команду, что ж тебе Йозе то покоя не дает )
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Vlad Gur
Ларионов своим примером показывает, как можно сделать команду интересной и ПРОДАВАЕМОЙ. Как для пользователя по тв, так и для Нижегородцев, которые с радостью заполнили бы и 15к. Было бы желание... но миллиардные бюджеты разумеется пойдут в унылый цска, с его легендарными 1.5 тысячами фанатов на трибуне.
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ser7777
Низкий поклон за сезон Игорю Николаевичу, всему тренерскому штабу, команде. Возвращайтесь ещё сильнее, мы уже ждём!
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amadeus_amadeus
Спасибо Торпедо за серию! Болельщикам, игрокам и, конечно, тренерскому штабу
Мне как болельщику СКА было приятно смотреть на соперника, который ИГРАЕТ, а не ставит автобус. Спасибо болельщикам Торпедо, которые тут - спасибо за адекватность, за то, что болеете за свою команду, а не хейтите другую
Удачи огромной вам, не расстраивайтесь, у вас очень крутая молодая команда!
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Матроскин52
Спасибо за сезон Профессор! Спасибо за сезон команда! Верим в вас, вы станете сильнее!
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spawn0
Спасибо за сезон, Профессор!
+9
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+9
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b08r
Спасибо Профессор! За один сезон сделал для хоккея больше, чем Йозе за всю карьеру менеджера/тренера
+17
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