Ларионов выступил с речью после вылета из плей-офф: «Низкий поклон ребятам, которые боролись, чтобы давать удовольствие. Будем еще сильней, мы вернемся»

обратился к болельщикам «Торпедо» и поблагодарил команду после поражения в плей-офф .

Нижегородский клуб уступил СКА во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4.

После четвертого матча серии, в котором нижегородцы проиграли 3:5, Ларионов выступил перед домашними трибунами.

«От лица команды, персонала, всех, ребят, кто делал здесь историю, скажу одну вещь: без вас [болельщиков] мы бы здесь не были, без вашей поддержки, без вашей любви к этим ребятам.

Низкий поклон вам и низкий поклон этой команде, этим ребятам, которые боролись в каждом матче, чтобы давать вам удовольствие.

Но самое главное то, что мы будем еще сильней. Мы вернемся, будем еще сильней», – сказал главный тренер « ».