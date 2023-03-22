Гендиректор «Торпедо» о том, что Ю Сато хочет получить российский паспорт: «Это небыстрая процедура. Его папа и мама приезжали, японское ТВ делало про него сюжет»

Гендиректор « » заявил, что японский форвард хочет получить российский паспорт.

– Сато не хочет сделать российский паспорт, чтобы перестать числиться легионером?

– Хочет, но это небыстрая процедура. Его папа и мама приезжали в Нижний Новгород, японское ТВ делало про него сюжет. Нормальный парень.

Конечно, это не Буше и не Найт, но в команду зашел хорошо, пользу приносит, – сказал .