Гендиректор «Торпедо» о том, что Ю Сато хочет получить российский паспорт: «Это небыстрая процедура. Его папа и мама приезжали, японское ТВ делало про него сюжет»

Теги Торпедо Александр Харламов КХЛ Ю Сато Хоккей

Гендиректор «Торпедо» заявил, что японский форвард Ю Сато хочет получить российский паспорт. 

– Сато не хочет сделать российский паспорт, чтобы перестать числиться легионером?

– Хочет, но это небыстрая процедура. Его папа и мама приезжали в Нижний Новгород, японское ТВ делало про него сюжет. Нормальный парень.

Конечно, это не Буше и не Найт, но в команду зашел хорошо, пользу приносит, – сказал Александр Харламов.

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