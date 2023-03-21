Президент Узбекистана: «Наши хоккеисты заслуживают особого признания. Героем чемпионата Азии стал одаренный нападающий Рустамханов, забросивший 14 шайб»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил успехи юношеской хоккейной сборной до 18 лет.

Юношеская сборная Узбекистана до 18 лет одержала победу на чемпионате Азии.

Команда одержала пять побед в пяти матчах, обыграв юношеские сборные Туркменистана (5:0), Ирана (14:1), Монголии (7:4), Таиланда (10:2) и ОАЭ (8:1).

«Безусловно, наши хоккеисты, впервые в истории страны, добившиеся такого высокого результата, заслуживают особого признания.

Поистине, настоящим героем чемпионата стал наш одаренный нападающий Жасурбек Рустамханов, забивший четырнадцать шайб в ворота соперников.

И молодые шахматисты страны своим большим интеллектуальным потенциалом прославляют Узбекистан на весь мир.

Особо хочу отметить, что на недавно прошедшем в Ташкенте международном турнире по шахматам среди женщин наша талантливая спортсменка Нилуфар Екуббоева заняла почетное второе место, опередив более 100 зарубежных участников.

Своими вселяющими большие надежды успехами наши целеустремленные юноши и девушки еще раз наглядно показали, на какие огромные свершения способна молодежь Узбекистана», – сказал Мирзиеев.