Генменеджер «Динамо» о том, останется ли О′Делл: «Хотели бы его сохранить, но есть нюансы. Если цены будут уходить в космос, будем принимать решения»

ответил на вопрос о том, останется ли в московском «Динамо».

– Можно оценку выступлений иностранных игроков команды, в частности, Эрика О′Делла? Вписывается ли он в формат вашей команды на следующий сезон?

– Эрик шикарно начал этот сезон. Если бы он не получил травму по ходу чемпионата, был бы в лидерах среди бомбардиров.

В принципе он в плей-офф тоже сыграл на высоком уровне, забил пять шайб и являлся лучшим снайпером первого раунда.

Мы неоднократно говорили, что он вписался очень хорошо в коллектив. Он – душа и сердце команды.

Поэтому, конечно, мы бы хотели сохранить его, но есть несколько нюансов. Во-первых, это физическое состояние после травмы.

Мы как раз сейчас занимаемся полным медицинским обследованием Эрика.

И следующий шаг – переговорный процесс. Если цены будут уходить в космос, то будем какие-то принимать решения. Будем постепенно общаться с ним, с его представителем, – сказал генеральный менеджер « ».