Генменеджер «Динамо» о том, останется ли О′Делл: «Хотели бы его сохранить, но есть нюансы. Если цены будут уходить в космос, будем принимать решения»

Теги Алексей Сопин КХЛ Эрик О′Делл Динамо Хоккей

Алексей Сопин ответил на вопрос о том, останется ли Эрик О′Делл в московском «Динамо».

– Можно оценку выступлений иностранных игроков команды, в частности, Эрика О′Делла? Вписывается ли он в формат вашей команды на следующий сезон?

– Эрик шикарно начал этот сезон. Если бы он не получил травму по ходу чемпионата, был бы в лидерах среди бомбардиров.

В принципе он в плей-офф тоже сыграл на высоком уровне, забил пять шайб и являлся лучшим снайпером первого раунда.

Мы неоднократно говорили, что он вписался очень хорошо в коллектив. Он – душа и сердце команды.

Поэтому, конечно, мы бы хотели сохранить его, но есть несколько нюансов. Во-первых, это физическое состояние после травмы.

Мы как раз сейчас занимаемся полным медицинским обследованием Эрика.

И следующий шаг – переговорный процесс. Если цены будут уходить в космос, то будем какие-то принимать решения. Будем постепенно общаться с ним, с его представителем, – сказал генеральный менеджер «Динамо».

1 комментарий

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ARAMIS777
Эрик,Раш,Миронов и ещё пару-тройку игроков действительно уровня такой команды как Динамо,если смотреть на брэнд.
Остальные увы уровня условных хоккейных середняков.
К каким видимо Динамо и стремится,если брать последние годы. И это печально.
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