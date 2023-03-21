Кручинин об игре «Торпедо»: «Однажды прочитал мудрую фразу Ягра, она словно о нас: «Убедился, что если шайба не идет в ворота, то она не идет»

рассказал о том, как фраза описывает игру «Торпедо».

Нижегородцы уступают в серии второго раунда Кубка Гагарина (0-3, 0:4 в третьем матче).

– С чем связано, что вы так неудачно начали третий матч серии, проиграв первый период со счетом 0:2?

– Я даже не знаю, что с нами случилось. Вроде бы выступаем дома, свои трибуны. Но на выезде мы играли совсем в другом ключе. А теперь выглядели робко, к сожалению. Получили сразу минус два. Во втором и третьем периодах пытались что‑то исправить, создавали моменты, но попадались на контратаках. В итоге – 0:4 на табло.

– В чем же причина такого ступора?

– Я думаю, это психология. Бывают разные моменты – не получается бросок или еще что‑то. Но вы сами видели, некоторые эпизоды не поддаются объяснению. Во втором периоде, например, Кирилл Воронин промахивается по пустым воротам. А ведь он – хороший снайпер. Неужели он вдруг разучился попадать в цель? Я думаю, что нет.

Однажды я прочитал мудрую фразу Ягра, она словно об игре «Торпедо»: «За столько лет своей карьеры я убедился, что если шайба не идет в ворота, то она не идет в ворота». Сейчас она, увы, так в ворота СКА и не зашла, что бы мы ни делали, – сказал форвард « ».

«Торпедо» дико не везет в серии со СКА: транжирит моменты, очень легко пропускает – и уже горит 0-3