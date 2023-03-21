Задоров получил 2+10 за удар Байфилда клюшкой в матче с «Кингс». У него 14 минут штрафа и «-1» при 2:8
Никита Задоров получил 2+10 за удар Куинтона Байфилда клюшкой в матче с «Кингс».
Защитник «Калгари» сбил форварда соперника с ног во время стычки между игроками на 52-й минуте матча с «Лос-Анджелесом» (2:8).
Россиянин получил малый и дисциплинарный штрафы, после чего отправился в раздевалку.
Сегодня Задоров (14:05, 0:27 – в меньшинстве, 14 минут штрафа, «минус 1») применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
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