Задоров получил 2+10 за удар Байфилда клюшкой в матче с «Кингс». У него 14 минут штрафа и «-1» при 2:8

получил 2+10 за удар клюшкой в матче с «Кингс».

Защитник « » сбил форварда соперника с ног во время стычки между игроками на 52-й минуте матча с « » (2:8).

Россиянин получил малый и дисциплинарный штрафы, после чего отправился в раздевалку.

Сегодня Задоров (14:05, 0:27 – в меньшинстве, 14 минут штрафа, «минус 1») применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:1.