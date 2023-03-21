Барков вышел на 1-е место по очкам в истории «Флориды» (614), обогнав Юбердо

вышел на 1-е место по очкам в истории «Флориды» (614), обогнав Юбердо.

Капитан «Пантерс» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (5:2).

На счету 27-летнего финского форварда 61 (18+43) очко в 56 играх текущего сезона. За карьеру в рамках регулярок – 614 (238+376) баллов в 652 играх.

Барков стал лучшим бомбардиром в истории клуба, опередив бывшего партнера (613 очков в 671 матче, 198+415).

Александру также принадлежит рекорд «Пантерс» по голам. По передачам он занимает 2-е место, уступая лишь Юбердо, ныне выступающему за «Калгари».