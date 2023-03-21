Барков вышел на 1-е место по очкам в истории «Флориды» (614), обогнав Юбердо

Теги рейтинги Флорида НХЛ Джонатан Юбердо Александр Барков Хоккей

Александр Барков вышел на 1-е место по очкам в истории «Флориды» (614), обогнав Юбердо.

Капитан «Пантерс» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:2). 

На счету 27-летнего финского форварда 61 (18+43) очко в 56 играх текущего сезона. За карьеру в рамках регулярок – 614 (238+376) баллов в 652 играх. 

Барков стал лучшим бомбардиром в истории клуба, опередив бывшего партнера Джонатана Юбердо (613 очков в 671 матче, 198+415). 

Александру также принадлежит рекорд «Пантерс» по голам. По передачам он занимает 2-е место, уступая лишь Юбердо, ныне выступающему за «Калгари». 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мира Сибирская
Ждём 1000 очко.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий