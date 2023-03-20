«Торпедо» так легко вниз не пойдет. Мы не утонем». Ларионов о 0-3 в серии со СКА

поделился мыслями после третьего поражения от .

« » уступило петербургской команде (0:4, 0-3 в серии) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Нижегородцы нанесли 38 бросков в створ ворот, однако не смогли забросить шайбу в ворота соперника.

«Очень трудно начать с того, что... Найти такое слово, когда ты стараешься и все твои усилия уходят в никуда – это такая сложная пилюля, чтобы ее проглотить. С другой стороны, соперника – с победой.

Большое спасибо болельщикам, которые поддерживают нас от начала до конца. Это очень приятно.

С нашей стороны мы так легко вниз не пойдем. Мы не утонем. Как бы там ни было, надежда умирает последней.

Мы очень верим и ребята верят в то, что одна игра может решить многие вещи. То есть это уверенность – то, чего нам не хватает в последних трех матчах.

Это плей-офф. Это опыт, который приобретается по ходу. В этом плане у нас есть резерв», – заявил главный тренер «Торпедо».