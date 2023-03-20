«Торпедо» так легко вниз не пойдет. Мы не утонем». Ларионов о 0-3 в серии со СКА

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Игорь Ларионов поделился мыслями после третьего поражения от СКА.

«Торпедо» уступило петербургской команде (0:4, 0-3 в серии) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Нижегородцы нанесли 38 бросков в створ ворот, однако не смогли забросить шайбу в ворота соперника.

«Очень трудно начать с того, что... Найти такое слово, когда ты стараешься и все твои усилия уходят в никуда – это такая сложная пилюля, чтобы ее проглотить. С другой стороны, соперника – с победой.

Большое спасибо болельщикам, которые поддерживают нас от начала до конца. Это очень приятно.

С нашей стороны мы так легко вниз не пойдем. Мы не утонем. Как бы там ни было, надежда умирает последней.

Мы очень верим и ребята верят в то, что одна игра может решить многие вещи. То есть это уверенность – то, чего нам не хватает в последних трех матчах.

Это плей-офф. Это опыт, который приобретается по ходу. В этом плане у нас есть резерв», – заявил главный тренер «Торпедо».

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6 комментариев

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Григорий Голубков
Верните Скудру пожалуйста. При нем проигрывали также, но хотя бы харю били. А тут полная бесхребетность. В следующем матче так пожалуй увидим, как игрок СКА снисходительно треплет Богдана Конюшкова по голове и приговаривает: "Не расстраивайся, малыш!", а он в ответ только сопли вытирает.
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Red_right_wing
че то батарейки сели в этом матче у торпедо. малины и свежего воздуха недостаточно. и простоты с надежностью в обороне
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крок 58
Четвертую выиграет!
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Dundee
Николаевич, спасибо тебе и парням. Не переживайте, гните свою линию, становитесь лучше от матча к матчу и всё будет. Пацаны молодые, все давят и пытаются как то зацепить "Я же говорил" и тп По х. Идём своей дорогой. Бьемся до конца, как умеем и на сколько хватает мастерства. Расслабьтесь и вперёд.
+3
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Матроскин52
Игорь Николаевич! Команда в начале пути, все у вас получиться! Первый плей-офф, второй круг уже достижение! Набирайтесь опыта и Вы, как тренер, и команда… Все у нас получиться, невозможное возможно! Верим в команду! Всем здоровья!
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Shamarin
Гарик, ты прав. Оно не тонет.
+1
-7
-6
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