Генменеджер «Торонто» готов к встрече с «Тампой» в плей-офф: «Восемь отличных пар в 1-м раунде – НХЛ стремилась к этому»

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Кайл Дубас Хоккей

Кайл Дубас ответил на вопрос о вероятной встрече с «Тампой» в плей-офф Кубка Стэнли.

За несколько недель до завершения регулярного чемпионата НХЛ уже практически гарантировано, что «Мэйпл Лифс» и «Лайтнинг» сыграют между собой в первом раунде плей-офф.

«Мне нравится это. Будет тяжело, несмотря ни на что.

Думаю, что лига именно к этому и стремилась – чтобы в первом раунде плей-офф было восемь отличных пар.

Это и делает турнир таким ожидаемым и таким замечательным первый раунд нашего плей-офф», – сказал генеральный менеджер «Торонто».

5 комментариев

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Mephi027
Второго раунда не видать им.

Скриньте.
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j_jms
Набрать очков, больше чем у Бостона, не получилось. Годом раньше, их подставила Флорида. То понос то золотуха
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sed3009
Будет заруба без игры в откат!
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Febanacci-88
Запад с Востоком по силе и плотности даже рядом не стоит

Но если отдельно про Восток говорить. Да, там с 1-го раунда вода горячая пойдет!
+8
-1
+7
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Direct free kick
Торонто - позор всея НХЛ
+1
-9
-8
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