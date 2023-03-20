Генменеджер «Торонто» готов к встрече с «Тампой» в плей-офф: «Восемь отличных пар в 1-м раунде – НХЛ стремилась к этому»

ответил на вопрос о вероятной встрече с « » в плей-офф Кубка Стэнли.

За несколько недель до завершения регулярного чемпионата уже практически гарантировано, что «Мэйпл Лифс» и «Лайтнинг» сыграют между собой в первом раунде плей-офф.

«Мне нравится это. Будет тяжело, несмотря ни на что.

Думаю, что лига именно к этому и стремилась – чтобы в первом раунде плей-офф было восемь отличных пар.

Это и делает турнир таким ожидаемым и таким замечательным первый раунд нашего плей-офф», – сказал генеральный менеджер « ».