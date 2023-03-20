Генменеджер «Торонто» готов к встрече с «Тампой» в плей-офф: «Восемь отличных пар в 1-м раунде – НХЛ стремилась к этому»
Кайл Дубас ответил на вопрос о вероятной встрече с «Тампой» в плей-офф Кубка Стэнли.
За несколько недель до завершения регулярного чемпионата НХЛ уже практически гарантировано, что «Мэйпл Лифс» и «Лайтнинг» сыграют между собой в первом раунде плей-офф.
«Мне нравится это. Будет тяжело, несмотря ни на что.
Думаю, что лига именно к этому и стремилась – чтобы в первом раунде плей-офф было восемь отличных пар.
Это и делает турнир таким ожидаемым и таким замечательным первый раунд нашего плей-офф», – сказал генеральный менеджер «Торонто».
Скриньте.
Но если отдельно про Восток говорить. Да, там с 1-го раунда вода горячая пойдет!