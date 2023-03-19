Емец о 0-2 в серии с «Ак Барсом»: «Сейчас они прилетят во Владивосток, на нашу поляну. Там «Адмирал» покажет совсем другую игру»

Форвард « » не считает ситуацию в серии с « » (0-2) безнадежной.

Казанский клуб обыграл дальневосточников (2:1) во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– В первом периоде «Ак Барс» владел большим преимуществом, но забросить удалось вам. В чем секрет?

– Использовали свой момент. Мне лично не показалось, что «Ак Барс» нас тотально переигрывал в первом периоде. Вчера на фоне удалений их преимущество казалось более существенным. Сегодня они тоже владели инициативой, но серьезного давления не было.

– В прошлом матче вас подвели удаления. Сегодня их было намного меньше. С чем связано?

– Старались играть дисциплинированно, потому что у соперника хорошие исполнители. Пытались не удаляться.

– Есть ощущение, что еще можно спасти серию?

– Конечно! Сейчас они прилетят к нам во Владивосток, на нашу поляну. Там мы покажем уже совсем другую игру, – сказал Емец.