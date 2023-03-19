Емец о 0-2 в серии с «Ак Барсом»: «Сейчас они прилетят во Владивосток, на нашу поляну. Там «Адмирал» покажет совсем другую игру»

Теги Ак Барс КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Иван Емец Хоккей

Форвард «Адмирала» Иван Емец не считает ситуацию в серии с «Ак Барсом» (0-2) безнадежной. 

Казанский клуб обыграл дальневосточников (2:1) во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина. 

– В первом периоде «Ак Барс» владел большим преимуществом, но забросить удалось вам. В чем секрет?

– Использовали свой момент. Мне лично не показалось, что «Ак Барс» нас тотально переигрывал в первом периоде. Вчера на фоне удалений их преимущество казалось более существенным. Сегодня они тоже владели инициативой, но серьезного давления не было.

– В прошлом матче вас подвели удаления. Сегодня их было намного меньше. С чем связано?

– Старались играть дисциплинированно, потому что у соперника хорошие исполнители. Пытались не удаляться. 

– Есть ощущение, что еще можно спасти серию?

– Конечно! Сейчас они прилетят к нам во Владивосток, на нашу поляну. Там мы покажем уже совсем другую игру, – сказал Емец. 

2 комментария

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ильхам ахметзянов
балет))))))и плач ярославны)))))
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amur.
Баскетбол штоле?
Или хоккей на траве?
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