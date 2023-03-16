Юниорская лига Квебека собирается запретить драки

Юниорская хоккейная лига в Канаде готовится запретить драки в правилах.

Юниорская лига Квебека (QMJHL) планирует ввести правило, которое полностью ограничит драки в хоккее.

«Юниорская лига Квебека планирует ввести правило, запрещающее драки. Таким образом, черным по белому будет сказано то, что драки больше не являются частью игры.

Мы постараемся ввести правило в июне, когда состоится следующее общее ежегодное собрание членов совета директоров», – сообщил представитель лиги.

В 2020 году юниорская лига Квебека уже ввела более строгие меры в отношении драк. Если хоккеист подрался, то он получает 5 минут штрафа за драку и в дополнение получает еще 10 минут дисциплинарного штрафа.

Тем не менее, сейчас неизвестно, какой штраф получит хоккеист, если подерется после изменений в правилах.