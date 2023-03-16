НХЛ может дисквалифицировать вратаря «Сент-Луиса» Биннингтона за атаку Хартмана. Назначено слушание

НХЛ может дисквалифицировать вратаря « » .

На 13-й минуте второго периода матча между «Сент-Луисом» и «Миннесотой» (5:8) нападающий «Уайлд» забил гол в ворота Биннингтона, после чего столкнулся с голкипером.

Затем вратарь «Блюз» атаковал Хартмана, в результате чего на льду возникла массовая потасовка.

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери пытался вступить в драку с Биннингтоном, но этому помешали судьи.

назначала Биннингтону слушание, на котором будет принято решение о дисциплинарных мерах.

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