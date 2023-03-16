НХЛ может дисквалифицировать вратаря «Сент-Луиса» Биннингтона за атаку Хартмана. Назначено слушание

Теги Сент-Луис Миннесота НХЛ Джордан Биннингтон Райан Хартман Хоккей

НХЛ может дисквалифицировать вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона.

На 13-й минуте второго периода матча между «Сент-Луисом» и «Миннесотой» (5:8) нападающий «Уайлд» Райан Хартман забил гол в ворота Биннингтона, после чего столкнулся с голкипером.

Затем вратарь «Блюз» атаковал Хартмана, в результате чего на льду возникла массовая потасовка.

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери пытался вступить в драку с Биннингтоном, но этому помешали судьи.

НХЛ назначала Биннингтону слушание, на котором будет принято решение о дисциплинарных мерах.

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3 комментария

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Ник88
Довыпендривается, кто-нибудь втащит хорошенько
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Maxim Shumov
Давно с этой подлой гопотой надо что-то решать. Возомнил, что вратарь может бить блином с голову и не нести последствий, еще и перед публикой потом петушиться.
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Stewee
У Бини вроде уже не первый раз крышу сносит.
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