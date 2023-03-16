Юртаев ставит на «Адмирал» со счетом 4-3: «Жду, что «Ак Барс» поплывет. Серия с перелетами во Владивосток и обратно во 2-м раунде – то, чего еще ни у кого не было»

Комментатор Андрей Юртаев считает, что «Адмирал» обыграет «Ак Барс» в серии Кубка Гагарина.

«4-3 в пользу «Адмирала». Исхожу из того, что если «Нефтехимик» забрал у « » два матча, то что мешает это сделать приморцам?

Тем более, что у « » есть , которого не было у нижнекамцев.

Ну а серия с двумя перелетами во Владивосток и обратно во втором раунде – это то, чего еще ни у кого не было. Жду, что «Ак Барс» поплывет», – сказал комментатор «КХЛ ТВ».