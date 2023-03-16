Юртаев ставит на «Адмирал» со счетом 4-3: «Жду, что «Ак Барс» поплывет. Серия с перелетами во Владивосток и обратно во 2-м раунде – то, чего еще ни у кого не было»

Теги Ак Барс КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Адмирал Андрей Юртаев Хоккей

Комментатор Андрей Юртаев считает, что «Адмирал» обыграет «Ак Барс» в серии Кубка Гагарина.

«4-3 в пользу «Адмирала». Исхожу из того, что если «Нефтехимик» забрал у «Ак Барса» два матча, то что мешает это сделать приморцам?

Тем более, что у «Адмирала» есть Никита Серебряков, которого не было у нижнекамцев.

Ну а серия с двумя перелетами во Владивосток и обратно во втором раунде – это то, чего еще ни у кого не было. Жду, что «Ак Барс» поплывет», – сказал комментатор «КХЛ ТВ».

8 комментариев

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Vadoniy
Ответ Hell-On Earth
В 6 матчах Адмирал прошел СЮ
Да, ошибся, но не думаю, что это добавляет много шансов. Понятно, что сейчас эйфория у болельщиков, но даже если посмотреть высказывания тренера, то видно, что это было неожиданностью даже для команды.
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Hell-On Earth
Ответ Vadoniy
На сумасшедшей самоотдаче и Серебрякове Адмирал прошёл СЮ в семи матчах и это признано сенсацией. СЮ, у которого нет опытного тренера и игроков уровня Радулова. Единственный момент, который Ак Барсу дастася нелегко - это перелёты. Но Адмиралу они тоже даются нелегко + они уже в первом раунде наелись, когда барсы внутри республики на автобусе катались.
В 6 матчах Адмирал прошел СЮ
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Pitts
Перелёт может быть и всего только один, так-то
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Vadoniy
На сумасшедшей самоотдаче и Серебрякове Адмирал прошёл СЮ в семи матчах и это признано сенсацией. СЮ, у которого нет опытного тренера и игроков уровня Радулова. Единственный момент, который Ак Барсу дастася нелегко - это перелёты. Но Адмиралу они тоже даются нелегко + они уже в первом раунде наелись, когда барсы внутри республики на автобусе катались.
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Renki
Ответ artem klishin
и не стыдно такие фантазии в угоду тв-рейтингам транслировать, а?
Почему же "фантазии"? Уфимцев-то "Адмирал" обыграл. Не вижу, чем "Ак Барс" сильнее "Салавата".
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povestok.net
вы там все реально в себя поверили? Ак Барс не показывает супер игру, но пройдёт 4:0 или 4:1 без шансов
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Максим Седов
60/40 в пользу АБ. Класс исполнителей АБ выше.
Адмиралу поможет только сумасшедшая самоотдача, и в воротах будет стоять Бог.
Перелёты роли играть не будут. Обе команды практически в равных условиях.
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+3
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artem klishin
и не стыдно такие фантазии в угоду тв-рейтингам транслировать, а?
+2
-3
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