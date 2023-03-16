Заварухин о серии с «Металлургом»: «Не скажу, что в тактическом плане проиграли. Основная причина – травма вратаря»

подвел итоги серии плей-офф с « » (3-4).

«Не скажу, что в тактическом плане проиграли, не считаю, что «пять на пять» проиграли. Основная причина – травма вратаря, в меньшинстве пропустили всего в двух матчах, забили хорошие голы «пять на четыре».

Было много борьбы, единоборств, которые мы выигрывали. Плей-офф – игра от обороны, не было хоккея, чтобы бежать в атаку», – сказал главный тренер « ».