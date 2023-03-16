Заварухин о серии с «Металлургом»: «Не скажу, что в тактическом плане проиграли. Основная причина – травма вратаря»

Теги Металлург Мг Автомобилист травмы Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Николай Заварухин подвел итоги серии плей-офф с «Металлургом» (3-4).

«Не скажу, что в тактическом плане проиграли, не считаю, что «пять на пять» проиграли. Основная причина – травма вратаря, в меньшинстве пропустили всего в двух матчах, забили хорошие голы «пять на четыре».

Было много борьбы, единоборств, которые мы выигрывали. Плей-офф – игра от обороны, не было хоккея, чтобы бежать в атаку», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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8 комментариев

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Михаил Барвинский
Про вратаря я сразу подумал, что автик обречён с Бобковым в воротах, так и вышло...
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Знатный стахановец
Ответ nikita1708
Аликина по слухам подписывают
Не... Серебрякова.
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Фёдор Кузнецов
Ответ nikita1708
Аликина по слухам подписывают
Ну посмотрим, но там ещё будет борьба за Аликина думаю
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nikita1708
Ответ Фёдор Кузнецов
А что теперь Авто делать? Матсон то уходит
Аликина по слухам подписывают
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Фёдор Кузнецов
А что теперь Авто делать? Матсон то уходит
+1
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Metallurg111
В 7 игре Бобков очень уверенно отыграл по сути. Только 6 из-за вратаря проиграли
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nikita1708
Грамотно отмазался :)
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ЧакЧак
Бобков дно ! так и надо было сказать !
+5
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