Конор Макгрегор посетил матч «Рейнджерс» и «Вашингтона». Ему вручили свитер клуба из Нью-Йорка, он поздравил игроков с победой
Конор Макгрегор посетил матч «Рейнджерс» и «Вашингтона», ему вручили свитер нью-йоркцев.
Клуб из Нью-Йорка одержал победу над «Кэпиталс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Бывший чемпион UFC после матча зашел в раздевалку «Рейнджерс» и поздравил команду с победой, обратив внимание на то, что в матче было несколько стычек.
Ирландскому бойцу вручили свитер нью-йоркцев под номером 12.
Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом.
Фото: твиттер «Рейнджерс»
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