Конор Макгрегор посетил матч «Рейнджерс» и «Вашингтона». Ему вручили свитер клуба из Нью-Йорка, он поздравил игроков с победой

посетил матч «Рейнджерс» и « », ему вручили свитер нью-йоркцев.

Клуб из Нью-Йорка одержал победу над «Кэпиталс» (5:3) в матче регулярного чемпионата .

Бывший чемпион после матча зашел в раздевалку « » и поздравил команду с победой, обратив внимание на то, что в матче было несколько стычек.

Ирландскому бойцу вручили свитер нью-йоркцев под номером 12.

Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом.

Фото: твиттер «Рейнджерс»