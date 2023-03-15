Конор Макгрегор посетил матч «Рейнджерс» и «Вашингтона». Ему вручили свитер клуба из Нью-Йорка, он поздравил игроков с победой

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Конор Макгрегор посетил матч «Рейнджерс» и «Вашингтона», ему вручили свитер нью-йоркцев.

Клуб из Нью-Йорка одержал победу над «Кэпиталс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Бывший чемпион UFC после матча зашел в раздевалку «Рейнджерс» и поздравил команду с победой, обратив внимание на то, что в матче было несколько стычек. 

Ирландскому бойцу вручили свитер нью-йоркцев под номером 12. 

Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом.

Фото: твиттер «Рейнджерс»

3 комментария

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Fred Lemuer
Ответ Антон Якимцев
В NY тоже много ирландцев, как и в Бостоне?)
Не настолько, хотя название города ирландское.
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Al561
Пиджачишко ему маловат, наверно ворованный)))
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Антон Якимцев
В NY тоже много ирландцев, как и в Бостоне?)
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