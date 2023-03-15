Годро с 2+3 против «Сан-Хосе», Рэддиш с хет-триком в ворота «Бостона» и Хэйгл – звезды дня в НХЛ

Джонни Годро, Тэйлор Рэддиш и Брэндон Хэйгл – звезды дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард « » с 5 (2+3) очками в матче с «Сан-Хосе» (6:5 ОТ). Он повторил рекорд «Блю Джекетс» по очкам за игру.

Вторая звезда – форвард « » Тэйлор Рэддиш с 3 шайбами в ворота «Бостона» (6:3). Хет-трик стал для него первым в карьере.

Третья звезда – форвард « » Брэндон Хэйгл с 3 (1+2) очками в матче с «Нью-Джерси» (4:1).