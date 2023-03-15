Годро с 2+3 против «Сан-Хосе», Рэддиш с хет-триком в ворота «Бостона» и Хэйгл – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Тампа-Бэй Коламбус Чикаго НХЛ Джонни Годро Тэйлор Рэддиш Брэндон Хэйгл Хоккей

Джонни Годро, Тэйлор Рэддиш и Брэндон Хэйгл – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Коламбуса» Джонни Годро с 5 (2+3) очками в матче с «Сан-Хосе» (6:5 ОТ). Он повторил рекорд «Блю Джекетс» по очкам за игру. 

Вторая звезда – форвард «Чикаго» Тэйлор Рэддиш с 3 шайбами в ворота «Бостона» (6:3). Хет-трик стал для него первым в карьере. 

Третья звезда – форвард «Тампы» Брэндон Хэйгл с 3 (1+2) очками в матче с «Нью-Джерси» (4:1). 

5 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Годро набрал 5 очков за матч и всё равно идёт меньше очка за игру
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Arctic_Baron
Ответ Дима Миронов
интересно на следующей год Коламбус будет конкурентоспособен неужели Жанно превратиться Хэйгла следующем году
Реддиш и Катчук превратятся) поедут обратно в Тампу за пик первого раунда))
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Белый офицер
Хэйгла в прошлом году кто только не пинал. А сейчас один из лучших в Тампе, а Пол наоборот приуныл.
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curdboy
Как символично, что двое - это участники одного трейда с разных сторон))
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Дима Миронов
интересно на следующей год Коламбус будет конкурентоспособен
неужели Жанно превратиться Хэйгла следующем году
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