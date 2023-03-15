Драйзайтль вторым в сезоне НХЛ набрал 100 очков. Он достиг этой отметки 4-й раз в карьере

вторым в сезоне набрал 100 очков.

Форвард « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:2).

На счету 27-летнего игрока стало 100 (44+56) очков в 66 играх сезона.

Немецкий нападающий идет на 2-м месте в гонке бомбардиров, уступая лишь партнеру по команде Коннору Макдэвиду (129 очков в 68 играх, 56+73).

Драйзайтль 4-й раз за карьеру достиг отметки 100 очков за сезон. Его личный рекорд – 110 баллов (2019/20 – 71 игра и 2021/22 – 80).