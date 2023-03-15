Драйзайтль вторым в сезоне НХЛ набрал 100 очков. Он достиг этой отметки 4-й раз в карьере

Теги Оттава Эдмонтон НХЛ Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль вторым в сезоне НХЛ набрал 100 очков.

Форвард «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:2). 

На счету 27-летнего игрока стало 100 (44+56) очков в 66 играх сезона.

Немецкий нападающий идет на 2-м месте в гонке бомбардиров, уступая лишь партнеру по команде Коннору Макдэвиду (129 очков в 68 играх, 56+73). 

Драйзайтль 4-й раз за карьеру достиг отметки 100 очков за сезон. Его личный рекорд – 110 баллов (2019/20 – 71 игра и 2021/22 – 80). 

16 комментариев

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jonikmus
Ответ Александр Бабуев
Лучший в истории немецкий игрок!!
Из полевых уж точно ,были хорошие игроки у немцев ,хотя их не много Кюнхакль старший,Уве Крупп,Йокен Хешт ,Марко Штурм ,Кристиан Эркхоф ,Денис Зайденберг , но такого топа не было ,был только вратарь топовый Олаф Колзиг
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Фанат спорта01
Ответ Mephi027
Как Малкин
у Малкина 3кубка.
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TBFTT
Ответ Philatelist79
Желаю МакДрайзу взять кубок, Но они вдвоём вряд-ли потянут. Жаль
Ещё Ньюджен Хопкинс есть.
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TBFTT
В сезоне 2019/2020 если бы он провел 82 матча, то скорее всего побил рекорд Кучерова в 128 очков.
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Mephi027
Ответ Maxim Shumov
Надо тикать с нефти, иначе так и просидит с Нерсами без чашки и пробудет никем на фоне Мака
Как Малкин
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Philatelist79
Ответ Андрей Герасимов
После Кюнхакля
Тогда уж после Уве Крупп
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Philatelist79
Желаю МакДрайзу взять кубок, Но они вдвоём вряд-ли потянут. Жаль
+3
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Андрей Герасимов
Ответ Александр Бабуев
Лучший в истории немецкий игрок!!
После Кюнхакля
+1
-2
-1
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АРХАТ
Ждём 50
+1
0
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Maxim Shumov
Надо тикать с нефти, иначе так и просидит с Нерсами без чашки и пробудет никем на фоне Мака
0
-5
-5
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Anton_k
в этом сезоне собственный рекорд должен побить
+6
0
+6
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Febanacci-88
Ответ Владислав Никонов
Он ещё и полтинник выбьет. Потрясающий игрок.
Да, на 3-й полтинник
+2
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Александр Бабуев
Лучший в истории немецкий игрок!!
+7
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+7
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Nuteruoli
Леон тоже не отстаёт от своего одноклубника, такой же большой мастер.
+9
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Владислав Никонов
Он ещё и полтинник выбьет.
Потрясающий игрок.
+3
-1
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ARoman91
А немец то хорош, оказывается ;)
+3
-3
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