Форвард ЦСКА Каменев перед серией с «Локомотивом»: «У нас больше мастерства, кубкового опыта. За счет этого должны победить»

Теги ЦСКА Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Владислав Каменев Хоккей

Владислав Каменев высказался о «Локомотиве» – сопернике ЦСКА по 2-му раунду Кубка Гагарина.

— Расскажите о ваших преимуществах в серии с «Локомотивом».

— Опытные ребята собрались в командах. Но в нашей команде больше мастерства, кубкового опыта. За счет этого мы должны победить.

— Расскажет ли Андронов какие-то секреты, чтобы победить ЦСКА? 

— Не знаю, посмотрим. Мы не должны обращать внимания. Сергей – хороший, опытный игрок, который выигрывал кубки. Нам нужно выходить и играть командно, уверенно друг за друга, верить в это. 

— Если сравнить ярославский клуб с прошлой серией, это разные команды? 

— В прошлом году лишь по счету легко – 4-0. Но были тяжелые игры, длинный овертайм. Нам повезло забить свои моменты.

Думаю, в этом году они будут еще слаженнее играть. Никитин привносит очень плотный хоккей, будем к этому готовы, – сказал форвард ЦСКА.

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1 комментарий

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Максим Старовойтов
За вами стоит череда пенсионеров конюшни и они костями лягут но не дадут проиграть. Вчера судейство было на три с минусом, что в одну что в другую сторону. Но даже не надо было к гадалке ходить было ясно что цска вытянут при любой сложной игре. Как это так что вдруг такой великий клуб и вылетит в первом круге. Не бывает такого. Так что я уверен там был разговор того же третьяка с полосатыми и намек на то что пока мол цска не надо чтобы проиграл. Желаю чтобы Локомотив размазал ваш клуб и вы с позором ехали в отпуск как последний вылетевший клуб москвы
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