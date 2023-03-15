Форвард ЦСКА Каменев перед серией с «Локомотивом»: «У нас больше мастерства, кубкового опыта. За счет этого должны победить»
Владислав Каменев высказался о «Локомотиве» – сопернике ЦСКА по 2-му раунду Кубка Гагарина.
— Расскажите о ваших преимуществах в серии с «Локомотивом».
— Опытные ребята собрались в командах. Но в нашей команде больше мастерства, кубкового опыта. За счет этого мы должны победить.
— Расскажет ли Андронов какие-то секреты, чтобы победить ЦСКА?
— Не знаю, посмотрим. Мы не должны обращать внимания. Сергей – хороший, опытный игрок, который выигрывал кубки. Нам нужно выходить и играть командно, уверенно друг за друга, верить в это.
— Если сравнить ярославский клуб с прошлой серией, это разные команды?
— В прошлом году лишь по счету легко – 4-0. Но были тяжелые игры, длинный овертайм. Нам повезло забить свои моменты.
Думаю, в этом году они будут еще слаженнее играть. Никитин привносит очень плотный хоккей, будем к этому готовы, – сказал форвард ЦСКА.
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