Федоров о том, что ЦСКА отскочил в 7-м матче с «Северсталью»: «Вели 4:2 – и отскочили? Не совсем вяжется. Победили на тоненького – это да»

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Сергей Федоров не согласился с тем, что ЦСКА отскочил в седьмом матче с «Северсталью».

Московская команда победила «Северсталь» (5:3, 4-3 в серии) в седьмой игре серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Можно ли сказать, что ЦСКА отскочил в седьмом матче и вообще в серии с «Северсталью»?

– Начало матча было не за нами. Но мы вели 4:2 – и отскочили? Это не совсем вяжется.

Победили на тоненького, в концовке, потому что мы пропустили ненужный третий гол – это да. Опять же наш защитник подставил клюшку…

Шайба черная, клюшка черная, лента черная – можно все что угодно говорить. Но она залетела в ворота. Небольшое напряжение мы испытали.

Но мы уже сыграли пятый матч. Там тоже 4:1 вели. И тоже допустили ошибки в определенных моментах, которые были несложными для нас, – сказал главный тренер ЦСКА.

«Северсталь» была максимально близка к чуду, но дальше идет ЦСКА. И тут есть два вопроса к судьям

1 комментарий

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Tarry Stellartown
Дико нравятся послематчевые комментарии Федорова: четко, по делу, без соплей и пудры. ЦСКА идет дальше! Пусть кто-то и не согласен. «Северстали» - респект, достойно бились, создали интригу, порадовали болельщиков. Натаскали и держали в тонусе армейцев перед предстоящими битвами! У Разина хороший потенциал, надеюсь перспективное будущее! ЦВБП!
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