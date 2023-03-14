Варицкий об отъезде Марченко в НХЛ: «С зятем сразу договорились – билет в один конец. Надо голову настроить так, чтобы обратно дороги не было»

Теги Витязь Коламбус НХЛ КХЛ Игорь Варицкий Кирилл Марченко Хоккей

Игорь Варицкий рассказал об адаптации в «Коламбусе» своего зятя Кирилла Марченко

– Ваш зять Кирилл Марченко здорово вписался в НХЛ. Он рассказал, что постоянно поддерживает с вами связь. Вы ему что-то подсказываете?

– Да, мы созваниваемся, но не каждый день, все же разные часовые пояса. Да и не хочется Кирилла отвлекать своими замечаниями. Но если он задает вопросы, всегда отвечаю. Его матчи смотрю, и разные моменты стараюсь подмечать. Потому что хоккей в НХЛ отличается от нашего. Надеюсь, мои советы Кириллу помогают.

– Визуально Марченко сильно прибавил за прошедший год?

– Да, Кирилл стал мощнее. Он правильно сделал, что остался в Америке, когда получил визу, и сразу начал готовиться к сезону, прямо с июля. Прошел через лагерь развития и физически стал сильнее. С психологией у него и так был порядок.

– С таким тестем у Кирилла всегда будет шикарный контракт в КХЛ. Вот эта уверенность в надежном тыле помогает ему чувствовать себя комфортнее за океаном?

– Мы с ним сразу договорились, чтобы Кирилл брал билет в один конец. В отпуск мы их ждем, но в плане хоккея надо голову настроить так, чтобы обратно дороги не было. Надеюсь, у него все получится в НХЛ. Работать там надо каждый день, потому что конкуренция высокая, и Кирилл это на себе уже ощутил, – сказал генеральный менеджер «Витязя». 

1 комментарий

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Фёдор Кузнецов
Помню перед сезоном про Кирилла писали что он вернётся после первой отправки в АХЛ
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