Форвард «Колорадо» Лехконен набрал 2+1 и сломал палец в матче с «Монреалем». Он впервые забросил 20 шайб за сезон

Форвард « » набрал 2+1 и сломал палец в матче с «Монреалем».

«Эвеланш» обыграли «Канадиенс» (8:4) в гостях в регулярном чемпионате . Финский форвард провел первый матч на домашней арене своего бывшего клуба после обмена в прошлом году.

Лехконен получил травму во втором периоде в результате попадания шайбы в руку. Он перенесет операцию, ориентировочный срок восстановления – месяц.

В 62 матчах текущего сезона НХЛ 27-летний нападающий набрал 49 (20+29) очков. Он обновил личный рекорд по голам за сезон, вторая шайба стала 100-й в лиге.