Форвард «Колорадо» Лехконен набрал 2+1 и сломал палец в матче с «Монреалем». Он впервые забросил 20 шайб за сезон

Теги травмы Колорадо НХЛ Арттури Лехконен Хоккей

Форвард «Колорадо» Арттури Лехконен набрал 2+1 и сломал палец в матче с «Монреалем».

«Эвеланш» обыграли «Канадиенс» (8:4) в гостях в регулярном чемпионате НХЛ. Финский форвард провел первый матч на домашней арене своего бывшего клуба после обмена в прошлом году. 

Лехконен получил травму во втором периоде в результате попадания шайбы в руку. Он перенесет операцию, ориентировочный срок восстановления – месяц. 

В 62 матчах текущего сезона НХЛ 27-летний нападающий набрал 49 (20+29) очков. Он обновил личный рекорд по голам за сезон, вторая шайба стала 100-й в лиге. 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Это когда-нибудь закончится уже... что за сезон.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARAMIS777
Скорейшего выздоровления Арттури.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий