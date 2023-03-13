Вячеслав Буцаев: «Локомотив» – очень организованная команда, играют в свою систему. Один из претендентов на самые высокие места»

Теги Локомотив Витязь Вячеслав Буцаев КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Буцаев выразил сожаление, что «Витязь» не вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

Подмосковная команда проиграла «Локомотиву» (1-4 в серии) в первом раунде плей-офф.

– Серия с «Локомотивом» оказалась равной, хотя в отличие от «Витязя» вашего соперника называют одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Вы могли в принципе взять верх над ярославцами? Ведь со стороны это выглядит как подвиг.

– В хоккее нет ничего невозможного. Претензий к команде по игре у меня нет.

Хотя все мы разочарованы тем, что не смогли пройти в следующий раунд. Мы навязали достойное сопротивление сопернику.

Нам в каждой игре не хватило забить на один гол больше, чем «Локомотив». Хотя в четвертом матче у «Витязя» были хорошие шансы сравнять счет в серии.

Увы, мы ими не воспользовались. Значит, на данном этапе «Локомотив» все же был сильнее.

– То есть если бы вы забрали четвертый матч в овертайме, смогли бы перевернуть серию?

– Если бы мы тогда победили, то на первый план в серии вышла бы психология.

Я видел, что ребята были заряжены на победу, делали все, чтобы ее добиться. Не получилось. Но еще раз скажу, что претензий к команде у меня нет.

Тем более что мы столкнулись в первом раунде и с травмами, и с болезнями. Может быть, и кубкового опыта не хватило. Все же градус, накал в плей-офф всегда выше, чем в регулярном чемпионате.

– Вы глубоко изучили «Локомотив» в этом противостоянии. Видите в команде Игоря Никитина чемпионский потенциал? Учитывая, что СКА испытал проблемы в матчах с минским «Динамо», а ЦСКА до сих пор сражается с «Северсталью» и рискует вообще не выйти во второй раунд?

– «Локомотив» – очень организованная команда с хорошо поставленной игрой.

Ярославцы играют в свою систему, имеют прекрасную вратарскую бригаду. Это один из претендентов на самые высокие места, – сказал главный тренер «Витязя».

1 комментарий

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Кеша
Слава не оправдывайся ! С таким бюджетом и составом ты сделал больше , чем мог. У Динамо бюджет на 230’млн больше , а результат тот же . «Веселее , мы в хоккее»
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