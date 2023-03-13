Вячеслав Буцаев: «Локомотив» – очень организованная команда, играют в свою систему. Один из претендентов на самые высокие места»

выразил сожаление, что « » не вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

Подмосковная команда проиграла « » (1-4 в серии) в первом раунде плей-офф.

– Серия с «Локомотивом» оказалась равной, хотя в отличие от «Витязя» вашего соперника называют одним из главных претендентов на . Вы могли в принципе взять верх над ярославцами? Ведь со стороны это выглядит как подвиг.

– В хоккее нет ничего невозможного. Претензий к команде по игре у меня нет.

Хотя все мы разочарованы тем, что не смогли пройти в следующий раунд. Мы навязали достойное сопротивление сопернику.

Нам в каждой игре не хватило забить на один гол больше, чем «Локомотив». Хотя в четвертом матче у «Витязя» были хорошие шансы сравнять счет в серии.

Увы, мы ими не воспользовались. Значит, на данном этапе «Локомотив» все же был сильнее.

– То есть если бы вы забрали четвертый матч в овертайме, смогли бы перевернуть серию?

– Если бы мы тогда победили, то на первый план в серии вышла бы психология.

Я видел, что ребята были заряжены на победу, делали все, чтобы ее добиться. Не получилось. Но еще раз скажу, что претензий к команде у меня нет.

Тем более что мы столкнулись в первом раунде и с травмами, и с болезнями. Может быть, и кубкового опыта не хватило. Все же градус, накал в плей-офф всегда выше, чем в регулярном чемпионате.

– Вы глубоко изучили «Локомотив» в этом противостоянии. Видите в команде Игоря Никитина чемпионский потенциал? Учитывая, что СКА испытал проблемы в матчах с минским «Динамо», а ЦСКА до сих пор сражается с «Северсталью» и рискует вообще не выйти во второй раунд?

– «Локомотив» – очень организованная команда с хорошо поставленной игрой.

Ярославцы играют в свою систему, имеют прекрасную вратарскую бригаду. Это один из претендентов на самые высокие места, – сказал главный тренер «Витязя».