Келлер, Кросби и Марнер – звезды недели в НХЛ. Форвард «Аризоны» набрал 9 очков в 4 матчах

Нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер стал звездой недели в .

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой назван нападающий « » , записавший на свой счет 6 (2+4) очков в двух матчах.

Второй звездой стал капитан « » , набравший 7 (2+5) баллов в четырех играх

Первой звездой признан форвард «Аризоны» , который отметился 9 (4+5) очками в четырех матчах.