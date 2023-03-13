Келлер, Кросби и Марнер – звезды недели в НХЛ. Форвард «Аризоны» набрал 9 очков в 4 матчах

Теги рейтинги Питтсбург Торонто Аризона Сидни Кросби НХЛ Митч Марнер Клейтон Келлер Хоккей

Нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер стал звездой недели в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой назван нападающий «Торонто» Митч Марнер, записавший на свой счет 6 (2+4) очков в двух матчах.

Второй звездой стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 7 (2+5) баллов в четырех играх

Первой звездой признан форвард «Аризоны» Клейтон Келлер, который отметился 9 (4+5) очками в четырех матчах.

1 комментарий

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fantazer812
Келлер чуть ли не единственное светлое пятнышко в нынешней Аризоне. Дай бог, чтобы его в обозримом будущем на драфт пики не обменяли
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