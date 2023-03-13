Евгений Артюхин: «Спорт в России развивается, несмотря на все сложности. Это временная история, скоро все разрешится»

ответил на вопрос о развитии спорта в России.

– Наши спортсмены переживают не самые простые времена. Как, на ваш взгляд, следует развивать спорт в стране с учетом международных обстоятельств?

– Несмотря на все сложности, спорт в России развивается, особенно детский и особенно в регионах. Это самое главное!

Детский хоккей не страдает от того, что происходит на международной арене. Я думаю, это временная история. Скоро все разрешится.

И тогда наши взрослые спортсмены продолжат выступать на международных соревнованиях, – сказал бывший нападающий сборной России.