Евгений Артюхин: «Спорт в России развивается, несмотря на все сложности. Это временная история, скоро все разрешится»

Теги Сборная России по хоккею Евгений Артюхин КХЛ детский хоккей Хоккей

Евгений Артюхин ответил на вопрос о развитии спорта в России.

– Наши спортсмены переживают не самые простые времена. Как, на ваш взгляд, следует развивать спорт в стране с учетом международных обстоятельств?

– Несмотря на все сложности, спорт в России развивается, особенно детский и особенно в регионах. Это самое главное!

Детский хоккей не страдает от того, что происходит на международной арене. Я думаю, это временная история. Скоро все разрешится.

И тогда наши взрослые спортсмены продолжат выступать на международных соревнованиях, – сказал бывший нападающий сборной России.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Очередная байда от недалекого хоккеиста. Иногда Артюхина путаю с Юдиным. Оба крупные, головы большие, но ум там не ночевал.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Frolov
"Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения" (с)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
продавец-пипец
Скоро - это через год?Десять лет???
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий