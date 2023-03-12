Гурьянов забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 12 очков в 50 играх

Теги Нью-Джерси Монреаль НХЛ Денис Гурьянов Хоккей

Денис Гурьянов забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси».

Форвард стал автором единственной шайбы «Монреаля» в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (1:3). 

В 7 матчах за «Канадиенс» у россиянина стало 3 (2+1) очка. Всего в сезоне – 12 (4+8) баллов в 50 играх. 

Сегодня Гурьянов (15:59, матч прошел без удалений, «0») нанес 4 броска в створ, применил 2 силовых приема, допустил 1 потерю. 

3 комментария

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ogent
Шикарный бросок получился у Дениса
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Дмитрий Лунегов
Ну может в Монреале пойдет игра
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Oleg Kyakh-Ogly
Так глядишь и разыгрется, коллектив молодой - все карты в руки...
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