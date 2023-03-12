Гурьянов забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 12 очков в 50 играх
Денис Гурьянов забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси».
Форвард стал автором единственной шайбы «Монреаля» в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (1:3).
В 7 матчах за «Канадиенс» у россиянина стало 3 (2+1) очка. Всего в сезоне – 12 (4+8) баллов в 50 играх.
Сегодня Гурьянов (15:59, матч прошел без удалений, «0») нанес 4 броска в створ, применил 2 силовых приема, допустил 1 потерю.
3 комментария