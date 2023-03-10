Ротенберг о том, что серию с минским «Динамо» назвали битвой двух систем: «У СКА простая система – работа и дисциплина»
Роман Ротенберг рассказал о системе СКА.
Клуб ведет 3-2 в серии Кубка Гагарина с минским «Динамо» после победы 6:3 в пятом матче.
– Эту серию назвали битвой двух систем, но СКА – обладатель Кубка Континента, у команды есть класс. Что возьмет верх?
– Интересный вопрос.
У нас простая система – работа и дисциплина. А выиграет тот, кто больше хочет победить, – сказал главный тренер СКА.
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