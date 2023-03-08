«Таких счетов в Кубке Гагарина быть не должно». Майоров о 3:9 в матче «Северстали» и ЦСКА
Борис Майоров удивлен результативностью в матче «Северстали» и ЦСКА.
Череповецкая команда проиграла со счетом 3:9 в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина (2-2 в серии).
– Девять шайб – это удивительный результат для плей‑офф, независимо от того, какие команды встречаются. Таких счетов в Кубке Гагарина быть не должно.
– ЦСКА сильно разозлился из‑за двух предыдущих поражений от «Северстали»?
– Если даже армейцы разозлились, то и «Северсталь» в ответ должна быть злой.
Надо же цепляться за результат. Это редчайший случай, когда в плей‑офф команда девять шайб пропускает.
– Такой разгром может подавить череповчан психологически в следующих матчах?
– Вряд ли.
После таких поражений команда, наоборот, собирается. Да и тренеры сделают все, чтобы настроить ее на новый бой. На дальнейший ход событий нынешние 3:9 не повлияет, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Тахир вон дубль… надо последить за ним.. я чего то на него внимания не обращал…