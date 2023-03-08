«Таких счетов в Кубке Гагарина быть не должно». Майоров о 3:9 в матче «Северстали» и ЦСКА

удивлен результативностью в матче «Северстали» и .

Череповецкая команда проиграла со счетом 3:9 в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина (2-2 в серии).

– Девять шайб – это удивительный результат для плей‑офф, независимо от того, какие команды встречаются. Таких счетов в Кубке Гагарина быть не должно.

– ЦСКА сильно разозлился из‑за двух предыдущих поражений от « »?

– Если даже армейцы разозлились, то и «Северсталь» в ответ должна быть злой.

Надо же цепляться за результат. Это редчайший случай, когда в плей‑офф команда девять шайб пропускает.

– Такой разгром может подавить череповчан психологически в следующих матчах?

– Вряд ли.

После таких поражений команда, наоборот, собирается. Да и тренеры сделают все, чтобы настроить ее на новый бой. На дальнейший ход событий нынешние 3:9 не повлияет, – сказал двукратный олимпийский чемпион.