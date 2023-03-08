«Таких счетов в Кубке Гагарина быть не должно». Майоров о 3:9 в матче «Северстали» и ЦСКА

Теги ЦСКА Северсталь Борис Майоров КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Борис Майоров удивлен результативностью в матче «Северстали» и ЦСКА.

Череповецкая команда проиграла со счетом 3:9 в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина (2-2 в серии).

– Девять шайб – это удивительный результат для плей‑офф, независимо от того, какие команды встречаются. Таких счетов в Кубке Гагарина быть не должно.

– ЦСКА сильно разозлился из‑за двух предыдущих поражений от «Северстали»?

– Если даже армейцы разозлились, то и «Северсталь» в ответ должна быть злой.

Надо же цепляться за результат. Это редчайший случай, когда в плей‑офф команда девять шайб пропускает.

– Такой разгром может подавить череповчан психологически в следующих матчах?

– Вряд ли.

После таких поражений команда, наоборот, собирается. Да и тренеры сделают все, чтобы настроить ее на новый бой. На дальнейший ход событий нынешние 3:9 не повлияет, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RVC
Ответ Макс Смирнов
Дед что забыл про 0-11 динамо и Омска?
Или про 1:11 Ак Барса и Омска. Омичи любят в ПО по 11 пропускать :)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
Ответ крок 58
Прям уж не должно… нормально.. Тахир вон дубль… надо последить за ним.. я чего то на него внимания не обращал…
У него в регулярке 19 (10+9) очков в 54 играх. В ПО (2+1) в 4 играх. 21 год. Игрок 4 звена. В этом сезоне неплохо так прогрессирует. К тому же, центр.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Торопчин
Да по большому счету, какая разница, 3-9 или 3-4? Злее будут в следующем матче :) Помнится, в 2016 году в первом раунде была веселая серия Уфы и Казани. Шестой матч барсы у себя дома взяли 8-0, а в седьмом уже юлаевцы дожали 3-2.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Кублицкий
Таких команд как Северсталь не должно быть в плей-офф 🤡
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vertiderti
Ответ dimon 2.0
пока не будет полноценной системы вылета команд из кхл по причине профнепригодности (сочи привет) деградация кубка продолжится.
А где деградация? Ждали что будет как обычно, унылые 4-0 или 4-1 в сериях, а ты ж гляди. Деградация это как раз, когда первая четверка без вариантов проходит дальше.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lahtenpohia
Ответ dimon 2.0
пока не будет полноценной системы вылета команд из кхл по причине профнепригодности (сочи привет) деградация кубка продолжится.
и на кого бы ты заменил Северсталь в ВХЛ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimon 2.0
пока не будет полноценной системы вылета команд из кхл по причине профнепригодности (сочи привет) деградация кубка продолжится.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Мишин
Да Ен завидует ЦСКА!!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Смирнов
Дед что забыл про 0-11 динамо и Омска?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
крок 58
Прям уж не должно… нормально..
Тахир вон дубль… надо последить за ним.. я чего то на него внимания не обращал…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alklimov2018
А сколько можно? Чисто интересно.:)))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barbarian1991
Почему, это хоккей, такое бывает. Торпедо получило вон 8 от ЦСКА, а в плей-офф идут на равне. Да и Северсталь пока не проиграла серию.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий