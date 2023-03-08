Федоров о 9:3 с «Северсталью»: «Счет по игре, хороший старт, ЦСКА использовал моменты. У нас нет эйфории – серьезный соперник»

дал комментарий о победе над « ».

ЦСКА обыграл череповецкую команду (9:3, 2-2 в серии) в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина.

– Нашу команду, наших болельщиков, наших ребят – с победой! Для нас это была важная игра.

Выдали хороший старт – на этот раз забили. Вовремя использовали свои голевые моменты. Серия продолжается. Все, что мы хотели сделать, мы сделали.

Возвращаемся в Москву при счете 2-2. «Северсталь» – серьезный соперник, играет в очень активный хоккей. Как наши ребята говорят, у нас нет никакой эйфории. Работаем, готовимся дальше.

– Счет по игре? Не было ли везения или ошибок вратаря соперника в первом периоде?

– Из того, что вы перечислили, мне ничего не кажется из тех моментов, которые вы перечислили. Счет по игре. Большой счет.

«Северсталь» выпускала по шесть игроков против четырех, против пятерых, пытаясь спасти игру. Считаю, что это очень нормальная ситуация.

Они доказали это в сезоне, особенно помню игру в Магнитогорске против «Металлурга». Проигрывая 0:3, они вытащили игру.

Мы четко знали и понимали, что так и будет. Поэтому все голы в пустые ворота – ответ банален: да, счет по игре.

«Северсталь» рисковала, рисковала оправданно. Все эти моменты у них наигранны. Наши ребята это прекрасно знали.

В плане повезло-не повезло – с нашей стороны был цепкий, быстрый старт. Мы использовали те моменты, которые мы создали. Это вылилось в голы и, соответственно, счет был уже 4:0, – сказал главный тренер .