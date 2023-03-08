«Авангард» выложил фото, где Береглазов обрезает пуповину у новорожденного сына: «Назвали Федором! Желаем расти здоровыми и сильными!»

Теги Авангард светская хроника фото КХЛ Алексей Береглазов Хоккей

«Авангард» опубликовал фото, на котором Береглазов обрезает пуповину у новорожденного сына.

7 марта у защитника омского клуба Алексея Береглазова и его жены Екатерины родился сын.

Мальчика назвали Федором.

«Вчера у нашего защитника Алексея Береглазова и его жены Екатерины родился сын. Назвали Федором!

Поздравляем, желаем расти здоровыми и сильными!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liwin
Береглазовых в Днём рождения сына! Здоровья. счастья, мироного неба!
P.S. Хорошо, что сегодня не играл!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абдулов Алексей
Ответ Георгий Волков
Футбик смотрел пока жена рожала)
Повезло ему. У меня жена рожала во время финала Евро2012 и телевизора в палате не было ☹️
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hola Hola
ИМХО, но это уже слишком личное, чтобы в соцсети выкладывать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Волков
Футбик смотрел пока жена рожала)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий