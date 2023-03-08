«Авангард» выложил фото, где Береглазов обрезает пуповину у новорожденного сына: «Назвали Федором! Желаем расти здоровыми и сильными!»
«Авангард» опубликовал фото, на котором Береглазов обрезает пуповину у новорожденного сына.
7 марта у защитника омского клуба Алексея Береглазова и его жены Екатерины родился сын.
Мальчика назвали Федором.
«Вчера у нашего защитника Алексея Береглазова и его жены Екатерины родился сын. Назвали Федором!
Поздравляем, желаем расти здоровыми и сильными!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.
P.S. Хорошо, что сегодня не играл!