«Авангард» выложил фото, где Береглазов обрезает пуповину у новорожденного сына: «Назвали Федором! Желаем расти здоровыми и сильными!»

« » опубликовал фото, на котором Береглазов обрезает пуповину у новорожденного сына.

7 марта у защитника омского клуба и его жены Екатерины родился сын.

Мальчика назвали Федором.

«Вчера у нашего защитника Алексея Береглазова и его жены Екатерины родился сын. Назвали Федором!

Поздравляем, желаем расти здоровыми и сильными!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.