Копли – 169-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 9
Феникс Копли – 169-й вратарь, которому Александр Овечкин забил в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:4).
Вратарь «Кингс» (в итоге отразивший 20 бросков из 22) стал 169-м вратарем, которому Овечкин забил в НХЛ.
Только 2 игрока в истории забивали большему количеству вратарей – Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).
Овечкин забросил 816-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 78 голов
Что все 3 Вашингтона, кто был у команды в прошлом сезоне
В этом сезоне, в своих командах, являются основными и имеют статистику лучше, чем когда был в Кэпиталс
Любопытно, почему))))
P.S. Удивляет, что Марло поразил ворота 177 голкиперов. А ведь он даже в Топ-20 лучших снайперов не входит.