Копли – 169-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 9

Теги рейтинги Вашингтон Лос-Анджелес Яромир Ягр Александр Овечкин Патрик Марло НХЛ Феникс Копли Хоккей

Феникс Копли – 169-й вратарь, которому Александр Овечкин забил в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:4). 

Вратарь «Кингс» (в итоге отразивший 20 бросков из 22) стал 169-м вратарем, которому Овечкин забил в НХЛ.

Только 2 игрока в истории забивали большему количеству вратарей – Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).

Овечкин забросил 816-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 78 голов

3 комментария

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Febanacci-88
Еще можно написать
Что все 3 Вашингтона, кто был у команды в прошлом сезоне
В этом сезоне, в своих командах, являются основными и имеют статистику лучше, чем когда был в Кэпиталс

Любопытно, почему))))
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Вадим Скорин
И 91 - м кому Овечкин забросил шайбу в первом же матче. В сезоне 2021/22 Александр распечатал 10 новых голкиперов, в этом (на сегодня) 9 вратарей.
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Андрей Арсентьев
Осталось собрать коллекцию из 10 «скальпов».
P.S. Удивляет, что Марло поразил ворота 177 голкиперов. А ведь он даже в Топ-20 лучших снайперов не входит.
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