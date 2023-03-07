Копли – 169-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 9

– 169-й вратарь, которому забил в НХЛ.

Капитан « » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (2:4).

Вратарь «Кингс» (в итоге отразивший 20 бросков из 22) стал 169-м вратарем, которому Овечкин забил в .

Только 2 игрока в истории забивали большему количеству вратарей – (178) и (177).

Овечкин забросил 816-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 78 голов