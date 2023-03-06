«Сибирь» перебрасывала «Авангард» со счетом 21:1 (9:0 в створ ворот) к 12-й минуте второго периода
«Сибирь» статистически превзошла «Авангард» во втором периоде.
Новосибирский клуб уступает «ястребам» после двух периодов в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
К 12-й минуте второго периода команда тренера Андрея Мартемьянова перебрасывала соперника со счетом 21:1 в сторону ворот и 9:0 – в створ ворот.
После этого, на 14-й минуте периода, новосибирцы получили две минуты штрафа после удаления Евгения Чесалина. Это удаление «Авангард» реализовал, сделав счет 3:1 в свою пользу.
По итогам второго отрезка «Сибирь» перебросала «Авангард» со счетом 36:7 в сторону ворот, 13:3 – в створ ворот.
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