«Сибирь» перебрасывала «Авангард» со счетом 21:1 (9:0 в створ ворот) к 12-й минуте второго периода

«Сибирь» статистически превзошла «Авангард» во втором периоде.

Новосибирский клуб уступает «ястребам» после двух периодов в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

К 12-й минуте второго периода команда тренера перебрасывала соперника со счетом 21:1 в сторону ворот и 9:0 – в створ ворот.

После этого, на 14-й минуте периода, новосибирцы получили две минуты штрафа после удаления Евгения Чесалина. Это удаление «Авангард» реализовал, сделав счет 3:1 в свою пользу.

По итогам второго отрезка « » перебросала « » со счетом 36:7 в сторону ворот, 13:3 – в створ ворот.