«Сибирь» перебрасывала «Авангард» со счетом 21:1 (9:0 в створ ворот) к 12-й минуте второго периода

Теги Авангард Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Андрей Мартемьянов Хоккей

«Сибирь» статистически превзошла «Авангард» во втором периоде.

Новосибирский клуб уступает «ястребам» после двух периодов в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

К 12-й минуте второго периода команда тренера Андрея Мартемьянова перебрасывала соперника со счетом 21:1 в сторону ворот и 9:0 – в створ ворот.

После этого, на 14-й минуте периода, новосибирцы получили две минуты штрафа после удаления Евгения Чесалина. Это удаление «Авангард» реализовал, сделав счет 3:1 в свою пользу.

По итогам второго отрезка «Сибирь» перебросала «Авангард» со счетом 36:7 в сторону ворот, 13:3 – в створ ворот.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарит Хайруллин
Ответ Lahtenpohia
ну молоды. бестолковые броски.
Авангард должен был выеграть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Таран
омск с ПОБЕДОЙ
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большое сердце Неймара
только счёт на табло все видели
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lahtenpohia
ну молоды. бестолковые броски.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Чугунков
Сибири нужен лег завершитель, при всем уважении к Беку, он более распосовщик, он бросает много на силу либо по воробья или в живот вратарю!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Уляшев
А толку то, уже 1.4
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий