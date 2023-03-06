«Авангард» забил «Сибири» три гола в большинстве. Ткачев и Найт впервые отличились в этом плей-офф, Корбан забил в теннисном стиле

Теги Авангард Сибирь видео КХЛ Кубок Гагарина Сергей Толчинский Владимир Ткачев 1995 Корбан Найт Хоккей

«Авангард» трижды забил «Сибири» при игре в большинстве.

Команды проводят третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина. После двух периодов лидирует омский клуб – 3:1.

В течение 40 минут игры команда тренера Михаила Кравеца три раза реализовала лишнего.

В первом периоде шайбы забрасывали форварды Сергей Толчинский и Владимир Ткачев, а во втором периоде голом отметился нападающий Корбан Найт.

Для Ткачева и Найта голы стали первыми в текущем плей-офф. Канадский центрфорвард забросил шайбу, поймав ее после отскока на клюшку в теннисном стиле.

3 комментария

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Михаил Барвинский
Омск с победой, молодцы, выстояли в конце!!! Забили в большинстве важные голы!!!
+3
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Сергей Таран
омск с ПОБЕДОЙ
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Игорь Климов
Это была отличная реализация большинства от Авангарда!
+5
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