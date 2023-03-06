«Авангард» забил «Сибири» три гола в большинстве. Ткачев и Найт впервые отличились в этом плей-офф, Корбан забил в теннисном стиле

« » трижды забил « » при игре в большинстве.

Команды проводят третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина. После двух периодов лидирует омский клуб – 3:1.

В течение 40 минут игры команда тренера Михаила Кравеца три раза реализовала лишнего.

В первом периоде шайбы забрасывали форварды и , а во втором периоде голом отметился нападающий .

Для Ткачева и Найта голы стали первыми в текущем плей-офф. Канадский центрфорвард забросил шайбу, поймав ее после отскока на клюшку в теннисном стиле.