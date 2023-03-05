Никитин после 4:0 с «Витязем»: «Идеальных матчей не бывает, никогда не знаешь, куда вынесет. Счет в серии 2-1 – все, что нас волнует»

прокомментировал победу в матче против « » (4:0, 2-1).

«Тяжелый матч. Парни сражались, забили нужные голы, где было необходимо – подчистили в обороне. Самое важное – победа. Это все, что определяет оценку.

Хорошая игра в плане самоотдачи. Идеальных матчей не бывает, никогда не знаешь, куда вынесет. Мы старались сделать так, чтобы нас никуда не вынесло. Счет в серии 2-1 – все, что нас волнует.

Появление Беляева? Стратегические изменения. Ильенко прошлый матч играл, сегодня зашел Мишка. Понимали, что нужен будет игрок на меньшинство в ротацию. В плей-офф – вся команда вместе. Мы все – одна заявка, это и сказали ребятам. Здесь нет плохих или хороших игроков, есть команда.

Первая шайба Тесанова? Он там правильно по игре действовал. Защитник дал ему в центр уйти, он это сделал. Я не вижу в этом проблемы. Конечно, это умение и опыт. Мы рады, что он забивает и помогает команде. Он важная часть команды, как и все остальные ребята», – сказал главный тренер « ».