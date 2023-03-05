Zivert, Duran Duran, The Cardigans и Minelli – в плей-листе тренера «Северстали» Разина

Теги Северсталь КХЛ Андрей Разин музыка Хоккей

КХЛ рассказала о личном плей-листе главного тренера «Северстали» Андрея Разина.

«В своем плей-листе Андрей Разин собрал любопытную и разнообразную коллекцию.

В ней нашлось место и современной российской поп-музыке, и известным всему миру Duran Duran и The Cardigans, и даже достаточно экзотическим исполнителям, например, румынской певице Минелли», – говорится на официальном сайте лиги.

Также в музыкальную подборку тренера включена исполнительница Zivert – специалист прослушивает треки «Beverly Hills» и «Зеленые волны».

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3 комментария

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Angryslon
Ответ KRAN
В Румынии не существует музыки.
Куда она, стесняюсь спросить, делась?
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KRAN
Ответ Angryslon
🤣 Лига настолько далека от музыки, что для них известная певица Минелли является экзотическим исполнителем? При том, что румынская музыка довольно давно популярна в России.
В Румынии не существует музыки.
+2
-1
+1
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Angryslon
🤣 Лига настолько далека от музыки, что для них известная певица Минелли является экзотическим исполнителем? При том, что румынская музыка довольно давно популярна в России.
0
-4
-4
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