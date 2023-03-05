Zivert, Duran Duran, The Cardigans и Minelli – в плей-листе тренера «Северстали» Разина
КХЛ рассказала о личном плей-листе главного тренера «Северстали» Андрея Разина.
«В своем плей-листе Андрей Разин собрал любопытную и разнообразную коллекцию.
В ней нашлось место и современной российской поп-музыке, и известным всему миру Duran Duran и The Cardigans, и даже достаточно экзотическим исполнителям, например, румынской певице Минелли», – говорится на официальном сайте лиги.
Также в музыкальную подборку тренера включена исполнительница Zivert – специалист прослушивает треки «Beverly Hills» и «Зеленые волны».
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