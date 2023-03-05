Zivert, Duran Duran, The Cardigans и Minelli – в плей-листе тренера «Северстали» Разина

рассказала о личном плей-листе главного тренера « » Андрея Разина.

«В своем плей-листе собрал любопытную и разнообразную коллекцию.

В ней нашлось место и современной российской поп-музыке, и известным всему миру Duran Duran и The Cardigans, и даже достаточно экзотическим исполнителям, например, румынской певице Минелли», – говорится на официальном сайте лиги.

Также в музыкальную подборку тренера включена исполнительница Zivert – специалист прослушивает треки «Beverly Hills» и «Зеленые волны».

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