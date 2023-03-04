37-летний Бернс – 4-й среди самых возрастных защитников в истории НХЛ с 4 передачами за матч

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Брент Бернс – 4-й среди самых возрастных защитников в истории НХЛ с 4 передачами за матч.

37-летний защитник «Каролины» набрал 4 (0+4) очка в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (6:1). 

В 60 матчах в сезоне на его счету стало 49 (12+37) очков при полезности «+16». 

Только 3 защитника в истории НХЛ делали ассистентский покер, будучи старше Бернса (37 лет 359 дней).

Это Тим Хортон (42 года 3 дня, 1972, «Питтсбург»), Сергей Гончар (39 лет 245 дней, 2013, «Даллас») и Роб Блэйк (38 лет 348 дней, 2008, «Сан-Хосе»). 

3 комментария

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Stewee
Ответ RED_WINGS
Есть куда стремится! Очень надеюсь доиграет лет до 40-41 на достойном уровне, а потом в зал славы.
Было бы круто выбить 1000 очков.
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Константин Константинов
Бернс Крутарь!
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RED_WINGS
Есть куда стремится!
Очень надеюсь доиграет лет до 40-41 на достойном уровне, а потом в зал славы.
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