Кочетков забросил шайбу в матче АХЛ с «Манитобой». Вратарь «Вулвс» отразил 39 бросков из 40, набрал 22 минуты штрафа и стал 1-й звездой

Вратарь « » забросил шайбу в матче с «Манитобой».

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата между «Чикаго» и «Мус» (4:1), поразив пустые ворота.

Кроме того, он отразил 39 бросков из 40 и был признан первой звездой. На 60-й минуте голкипер принял участие в стычке и был удален до конца игры, всего набрав 22 минуты штрафа.

Победа стала для Кочеткова 6-й подряд. Всего в текущем сезоне АХЛ у него 13 побед в 19 матчах (91,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,30).

Также в этом сезоне он провел 19 матчей в НХЛ за «Каролину» (91,3%, 2,33).