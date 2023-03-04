Кочетков забросил шайбу в матче АХЛ с «Манитобой». Вратарь «Вулвс» отразил 39 бросков из 40, набрал 22 минуты штрафа и стал 1-й звездой

Теги Каролина НХЛ АХЛ Манитоба Чикаго Вулвс Петр Кочетков Хоккей

Вратарь «Вулвс» Петр Кочетков забросил шайбу в матче АХЛ с «Манитобой».

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата между «Чикаго» и «Мус» (4:1), поразив пустые ворота. 

Кроме того, он отразил 39 бросков из 40 и был признан первой звездой. На 60-й минуте голкипер принял участие в стычке и был удален до конца игры, всего набрав 22 минуты штрафа. 

Победа стала для Кочеткова 6-й подряд. Всего в текущем сезоне АХЛ у него 13 побед в 19 матчах (91,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,30). 

Также в этом сезоне он провел 19 матчей в НХЛ за «Каролину» (91,3%, 2,33). 

7 комментариев

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Idacius
В Каролине у обоих вратарей последний год контракта, видимо в следующем сезоне Кочетков будет как минимум бэкапом, а не третьим на подмене.
+1
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Сергей Щепин
Чуть до хеттрика Горди не хватило
+9
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Антон Якимцев
Петруха красавчик вообще. Ценный актив.
+5
0
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Антон Якимцев
Ответ Филипп Петров
Я так понял, пора понижать кэф на гол вратаря)
И вводить новое событие "Лакросс год от вратаря"
+8
-1
+7
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Пинающий Достоинства
Наш пострел везде успел )
0
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Фёдор Кузнецов
Он до сих пор лучший в Каролине по проценту отражённых
+8
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Филипп Петров
Я так понял, пора понижать кэф на гол вратаря)
+11
0
+11
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