Друэн забросил 1-ю шайбу в сезоне в 39-м матче, у него 1+19. Рекорд НХЛ по очкам без голов среди форвардов устоял

Форвард « » забросил 1-ю шайбу в сезоне в 39-м матче.

Сегодня игрок «Канадиенс» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (2:3).

На счету 27-летнего игрока стало 20 (1+19) очков в 39 играх сезона. На момент первой шайбы у него было 0+18 в 38 играх.

Таким образом, сезонный рекорд НХЛ по числу очков без голов для нападающих устоял. Текущее достижение принадлежит Дэну Бурбоннэ («Хартфорд», 1983/84) – 16 (0+16) очков в 34 играх.

При этом среди игроков, проведших как минимум 41 матч, лучший результат у Вилле Лейно («Баффало», 2013/14) – 15 (0+15) очков в 58 играх.

Среди защитников рекорд принадлежит Джимми Томсону («Торонто», 1947/48) – 29 (0+29) баллов в 59 играх. В XXI веке лучший результат у Майка Райлли («Оттава» и «Бостон», 2020/21) – 27 (0+27) очков в 55 играх.

При этом только 4 форварда в истории НХЛ сделали больше передач перед первым голом в сезоне. Это Алекс Дельвеккио (22, 1969/70, «Детройт»), Мартин Эрат (21, 2013/14, «Вашингтон»), Эндрю Кесселс (20, 1994/95, «Хартфорд») и Мэтью Барзэл (19, 2022/23, «Айлендерс»).